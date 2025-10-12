Puro Deporte

Se sorprenderá al conocer el pasado futbolístico de Marcelo Tulbovitz

De sueño frustrado a referente en Saprissa, así le fue al Uruguayo

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Dice que fue puntero izquierdo, encarador, aunque su físico da la impresión de que pudo ser un rudo, de esos que no niegan la pierna fuerte.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaDeportivo SaprissaMarcelo Tulbovitz
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.