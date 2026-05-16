¿Se retira Carolina Venegas? Esto dice la capitana de Saprissa

Carolina Venegas cree que ahora empieza una nueva etapa de Saprissa FF en el fútbol femenino.

Carolina Venegas marcó dos de los tres goles de Saprissa FF en la final donde ella misma fue la encargada de levantar esa copa que acredita a las moradas como nuevas campeonas del fútbol femenino.

Lo primero que hizo al brindar declaraciones fue agradecer a la afición, a las familias de cada integrante del equipo y felicitar a Dimas Escazú.

“Significa mucho para nosotras, porque son muchos años luchando, aquí hay caras que hemos estado en todas las pérdidas y en todos los campeonatos que tuvo Saprissa. Hemos sido muy leales a la institución y la institución nos ha mantenido ahí. Y eso lo agradecemos”, apuntó Carolina Venegas en declaraciones a TD Más.

Carolina Venegas disfrutó el momento al ser de nuevo campeona nacional con Saprissa FF. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Añadió que ahora es cuando ven materializado todo ese proceso, el trabajo y la construcción durante años.

“Hace dos torneos teníamos un equipo sumamente joven, todavía tenemos muchas jóvenes, pero muchas ya tienen varios partidos y torneos encima y vemos materializado ese trabajo que se ha hecho”, citó.

La capitana de la “S” aseguró que todas están muy contentas y que le agradecen de corazón a quienes siempre han estado con ellas.

“Esto es un nuevo comienzo. Hoy celebramos y ya mañana ya se acaba la celebración, tenemos que ser exigentes y tener estándares altos de que a partir de ahora queremos seguir ganando campeonatos”, citó.

Durante la entrevista, la periodista Adriana Hernández le dijo que este campeonato ha sido muy particular, porque a la goleadora le ha tocado jugar mucho con la nariz quebrada.

“Utilicé la careta por ahí de un mes, me la enderezó el otorrino manualmente, usé una férula por diez días y se acomodó bastante bien para lo que yo esperaba, porque al principio estaba muy torcida y cuando me retire me tengo que operar, porque por las cuatro fracturas que tenía hay una fosa por la que no puedo respirar bien”, citó.

Carolina Venegas comentó que la parte estética no le importa mucho, pero que cree que es lo ideal.

“Si vuelvo a jugar y me la vuelven a quebrar, porque eso puede pasar al ser un deporte de contacto, entonces prefiero ya retirada operarme”.

Algunos aficionados tenían el temor de que la capitana morada estuviera pensando seriamente en colgar los tacos.

“Yo lo anunciaré cuando lo piense, ahorita no es así. Gloria a Dios y que tengo salud ahorita, me mantengo bien, trato de ser disciplinada con los entrenamientos extra, con la alimentación, con el descanso y me siento bien.

”Creo que sigo haciendo diferencia, al menos en el torneo local sigo haciendo diferencia, gracias a mi equipo, gracias al trabajo que hacemos todos los días y cuando yo crea que sea el momento lo voy a hacer”, comentó la jugadora que ondeaba una bandera gigante de su equipo.

Esa misma que es la goleadora, la capitana, la que después de muchos años volvió a levantar la copa de campeonas nacionales con Saprissa FF.