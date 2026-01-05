¿Se reforzará Alajuelense? Carlos Vela responde lo que el liguismo quiere saber

Carlos Vela, el gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense fue muy claro al responder la gran pregunta que se hacen los manudos: ¿Se reforzará el campeón nacional?

No había comenzado la cuadrangular 90 Minutos por la Vida y el mexicano se convirtió en el primer miembro de uno de los clubes tradicionales que pasaron por la zona mixta del Estadio Nacional.

Después de días de fiesta y euforia con el título 31 de los rojinegros, Carlos Vela comentó que fue un periodo bien disfrutado por todos los liguistas.

“Pero por nuestra parte, aunque suene mal, ya le dimos vuelta a la página. Ya estamos de regreso con el compromiso de lo que está por delante y con toda la ambición de volver a pelear por todos los títulos que tenemos en el semestre”, comentó Carlos Vela.

- ¿Qué ha pedido Óscar Ramírez?

- Estamos en análisis de varias posibilidades, sí vamos a reforzar el plantel, eso es un hecho. La ventana es amplia todavía y estamos evaluando diferentes alternativas en distintos lugares donde vemos que podemos fortalecer el equipo. Vamos paso a paso y en ese sentido tampoco puedo hablar propio de las negociaciones, pero sí vamos a reforzar al equipo.

- En redes sociales se percibe que al aficionado liguista le inquieta que son más los jugadores que se han ido que los que han llegado. ¿Qué puede decir usted?

- Tenemos un compromiso pleno por fortalecer el equipo, no nos vamos a quedar como estamos. Sí han salido algunos jugadores, pero siempre es pensando en algunos casos en su desarrollo personal, son jugadores jóvenes que se han ido a préstamo y que creemos que les puede ir bien porque no habían tenido tantos minutos con nosotros.

”En otros casos es porque pensamos que en algún momento, puedan venir otros con características mejores. Vamos a reforzar al equipo, estamos conscientes de lo que está por venir y que la aspiración es la máxima, que es ganar todos los títulos”.

- ¿Pueden salir más jugadores?

- Mientras que el mercado esté abierto, hay posibilidades, que a veces no dependen tanto de nosotros. Creo que al final, en algunas ocasiones y hasta por temas de presupuesto, hay que sacar para traer y en ese sentido se ha hecho algo de lo que teníamos que hacer.

”Y reitero, está la ventana recién empezando. Vamos a incorporar refuerzos, pero la posibilidad de que pueda haber alguna salida siempre está”.

Liga Deportiva Alajuelense pretende abrirle más espacio a los jóvenes en este semestre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Es prioridad convencer a Óscar Ramírez de que se mantenga más tiempo en el club?

- Estamos muy contentos con Óscar, yo creo que al final fue un semestre redondo y por supuesto que él es parte fundamental del éxito que el equipo tuvo en el semestre pasado. Creo que hoy no pasa ni siquiera por la cabeza de él pensar en eso.

”Estamos arrancando el semestre con la misma ilusión con la que arrancamos el semestre pasado y seguramente las cosas de manera natural y orgánica se irán dando. Él es liguista de corazón y él ama al club. Yo espero que si las cosas salen bien, él quiera continuar con nosotros”.

- ¿Cómo pasar la página para que Alajuelense piense en la 32?

- Es la ambición de un club como la Liga, creo que el ser parte de un club grande te obliga a asumir esa responsabilidad y tampoco hay mucho tiempo. El torneo arranca la siguiente semana y ese es un poco el mensaje que hemos transmitido internamente. Se festejó, se disfrutó, pero tenemos que ponernos serios.

- ¿Agustín Auzmendi está en el radar del club o es cierto que económicamente es inalcanzable para un equipo tico?

- El semestre pasado cometí una indiscreción sobre un jugador que no estaba en el club y yo prefiero no hablar de jugadores que no están en la planilla. Claramente siempre nos van a vincular con buenos jugadores y Auzmendi con el pasado que tuvo en Honduras siempre despierta interés de todos, pero sinceramente lo veo difícil y lejano.

Óscar Ramírez es muy querido en Liga Deportiva Alajuelense y en otros equipos. Kendall Waston aprovechó para saludarlo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo están planificando lo que será la Copa de Campeones de Concacaf, porque la tendencia es que los clubes ticos no avanzan de ronda?

- Estamos ambiciosos, no queremos que dure solo dos partidos. Hay que esperar el rival (LAFC o Real España), pero lo analizaremos a fondo cuando se dé y nosotros con el compromiso de competir al 100% y con la aspiración de pelear cada campeonato que participemos.

- ¿Cómo vivió todo lo que pasó entre el 20 y el 22 de diciembre, cuando se vio una euforia colectiva en diferentes puntos del país con el título?

- Fue uno de los días más felices de mi vida y lo que fue el siguiente día, con el desfile y todo, sinceramente sí superó lo que yo podía imaginarme.

- ¿Cuánto alivio en lo mental da ya no tener encima una sequía?

- Está empezando el semestre, la idea es que no debe de haber repercusiones. Es una página nueva, el equipo debe competir con la confianza de que ya lo logró, pero también con la certeza de que los otros clubes se han reforzado, que también quieren ser campeones y que nosotros desde el primer día no podemos regalar nada.

- ¿Qué puede decir del préstamo de Doryan Rodríguez, John Paul Ruiz y Farbod Samadián?

- Son casos, lo de Doryan Rodríguez, John Paul Ruiz y Farbod Samadián son jóvenes que necesitan jugar, necesitan minutos y seguimos confiando en ellos. Ojalá que pueden crecer como en su momento lo hicieron Kenyel Michel, Anthony Hernández o Creichel Pérez.

- ¿Por qué no se dio la renovación de Diego Campos?

- Fue una decisión dura, en consenso con el cuerpo técnico, la Junta Directiva y mi persona. Se habló con Diego y no hay nada que reprochar, al contrario, agradecerle porque fue un jugador muy importante en su proceso en el club y que esperamos que siga teniendo éxitos y que se va por la puerta de adelante.

