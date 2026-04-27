¿Se le pasó la mano a Mariano Torres? Vea lo que ocurrió en Puntarenas con el comisario

Mariano Torres tuvo una discusión con Erick Mora, comisario del partido de Puntarenas contra Saprissa.

Mariano Torres, capitán de Saprissa, vuelve a ser noticia, esta vez no por un pase a gol, tampoco por el tercer tanto que marcó en Puntarenas desde el punto de penal y selló la victoria de su equipo.

Mariano hizo gestos y hasta da la impresión de que hace contacto con el celular de Erick Mora, comisario del compromiso.

En el primer tiempo, el juego se vio interrumpido siete minutos por un pleito en una de las graderías, incluso tuvo que intervenir la Fuerza Pública. Los jugadores de Saprissa se acercaron a la malla para tratar de calmar los ánimos de los aficionados y fue ahí cuando se dio la situación con Mariano.

Mariano discutió con el comisario y en algún momento parece que lanza su mano contra el celular de Erick Mora, quien debe presentar su informe y, si reporta lo sucedido, el capitán morado podría ser sancionado.

Mariano Torres arremetió contra el comisario de Unafut. pic.twitter.com/DzBTyguo2s — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 26, 2026

El artículo 38 del reglamento disciplinario se refiere a las faltas graves dentro de un partido oficial.

“Considerando la gravedad de la falta, a quien, siendo o no expulsado del terreno de juego, cometa alguna de las faltas señaladas en este artículo contra oficiales, oficiales de partido y aficionados”, se lee en el reglamento, que se refiere a acciones como: insultar, provocar, ofender o amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido, así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad Pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general.