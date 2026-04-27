Puro Deporte

¿Se le pasó la mano a Mariano Torres? Vea lo que ocurrió en Puntarenas con el comisario

El capitán morado tuvo una discusión en el primer tiempo del juego contra Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Mariano Torres tuvo una discusión con Erick Mora, comisario del partido de Puntarenas contra Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaDeportivo SaprissaMariano Torres
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.