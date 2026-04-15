Se le dobló la rodilla en pleno entrenamiento: Esto pasó con futbolista de Alajuelense

La espera muchas veces desespera, pero en el fútbol hay que armarse de paciencia ante pruebas inesperadas, como las lesiones graves. Eso le ocurrió a una jugadora de apenas 16 años que forma parte de Liga Deportiva Alajuelense.

Se trata de Leilany Valeska Vargas Bonilla, quien en octubre pasado se sometió a una operación y acaba de volver a jugar.

En entrevista con La Nación, la mamá de la futbolista, Ana Lucía Bonilla, contó que su hija estaba en un entrenamiento y sintió que se le quedó pegado el taco en la cancha. De inmediato se le dobló la rodilla.

Al principio, pensaron que se trataba de un problema en la rótula; pero cuando la llevaron a un centro médico, detectaron que en realidad se trataba de una lesión de menisco.

Después de que la operó el doctor Rafael Zamora, ella ha estado en recuperación con el doctor Andrés Barquero y con la fisioterapeuta Mariana Obando, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares. Ahora, la integrante de las divisiones menores de la Liga ya volvió a jugar.

“Que ella ya esté jugando es por el doctor, por Marianita y por la misma Leilany Valeska, porque ha sido muy constante en los ejercicios y en todo”, comentó Ana Lucía Bonilla.

Desde pequeña, la futbolista de la Liga tenía inclinación por el deporte. Empezó en el patinaje, pero luego le llamó la atención la pelota.

“Vimos que tiraba la bola, vino y nos dijo que quería jugar bola. Fue cuando la metimos en el equipo y ya empezó a subir categorías, según la edad”, recordó la orgullosa mamá.

Lo más difícil de esta lesión fue comprender que tenía que ir un día a la vez, porque el fútbol es su gran pasión y cuando están en campeonato, ninguna de las jugadoras quiere faltar.

En el caso de Leilany Valeska, desde que estaba recién operada ya pensaba en cuándo volvería a jugar. Y lo que más quería es que fuese lo más rápido posible.

“Nosotros en la casa la apoyamos, le decíamos que tenía que tener paciencia, que con tranquilidad y obviamente las cosas cuando pasan siempre es por algo”, mencionó Ana Lucía Bonilla.

Pero contó que los consejos no solo eran en la propia casa de la futbolista, sino que tanto el doctor Barquero como la fisioterapeuta también fueron una guía importante para ella.

“Ahora ya está de vuelta, pero también sabemos que poco a poco, porque no es fácil. Y en el fútbol femenino suele pasar que cuando se dan lesiones en jovencitas muchas se retiran, dicen que no siguen, o les da miedo; pero Vale siempre ha sido muy fuerte, muy apoderada”, indicó la mamá de la jugadora.

Quizás, en este proceso la ayudó que hacerle frente a una lesión no es nada nuevo para Leilany Valeska.

“De pequeña se había quebrado el empeine, en el kínder y de ahí para acá ya ha aprendido a chinear el pie y ha pasado por situaciones que uno sabe que la hacen más fuerte”, citó.

¿Cómo es ser la mamá de una futbolista? “Muy bonito, yo me siento muy orgullosa, porque lo que trata siempre es de apoyarlas. Antes, el fútbol femenino era más machista, antes era más de hombres que de mujeres, pero eso cambió”, respondió.

La fisioterapeuta Mariana Obando se encargó de la recuperación de Leilany Valeska Vargas en el CAR. (Cortesía Ana Lucía Bonilla/Cortesía Ana Lucía Bonilla)

Leilany Valeska juega de defensa central y hoy vuelve con más ganas, dándole un mensaje a las otras jovencitas que también viven un sueño dentro de la cancha, cada vez que se ponen el uniforme y los tacos para entrenar o jugar.

“Mi hija lo que quiere es que otras jovencitas se vean en el espejo de ella y demostrarles que hay que seguir adelante. A pesar de una lesión, o una cirugía, no hay que rendirse”, recalcó Ana Lucía Bonilla.

Hoy, Leilany Valeska está de vuelta, jugando con Alajuelense, sin dejar de lado sus estudios en el Liceo Regional de Flores.

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