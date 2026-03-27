La herencia de Bryan Oviedo en Alajuelense: El talento se multiplica en la cantera

Bryan Oviedo junto con su sobrina, Mariángel Céspedes Oviedo, camino a un entrenamiento de Alajuelense.

Lo que se trae en la sangre no hay forma de quitarlo. Esto sucedió con la familia de Bryan Oviedo, exmundialista de Rusia 2018 y Catar 2022, quien, aunque en este momento no está jugando, lo cierto es que sigue muy cerca de su último club tradicional en el país: Alajuelense.

Es muy común ver a Bryan llegar al Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense todos los días. Lo hace acompañado de Mariángel Céspedes Oviedo, su sobrina de 15 años, quien fue fichada recientemente por las divisiones menores manudas.

Lorena Jiménez, mamá de Bryan, explicó que su nieta siempre ha sido muy futbolera.

“Ella estaba con el equipo femenino de San Carlos, pero la llamaron dos días a hacer una prueba con la Liga y se quedó de una vez en el alto rendimiento. Tiene como dos meses de estar con la Liga”, contó la orgullosa abuela.

Pero las noticias no quedaron ahí, ya que Mariángel también fue convocada a la Selección Sub-17 de Costa Rica, que estará a inicios de abril en Turquía para disputar un torneo amistoso contra Etiopía, Noruega y Uruguay.

“Ella es hija de Vilma, la hermana de Bryan, pero como nosotros somos de allá (San Carlos), entonces Bryan le ayuda montones, porque se queda a dormir en la casa de él y, para llevarla a los entrenamientos y todo, él y la esposa, Angie, son los que la apoyan”, dijo.

Mariángel comenzó su carrera como jugadora en la Escuela de Fútbol Profusi Bryan Oviedo, en San Carlos. (Cortesía/Cortesía)

Pero es que las divisiones menores de la Liga se están llenando de la familia Oviedo, porque el hijo mayor de Bryan, Frederick Oviedo, integra la U-15 manuda.

Según recordó su abuelita, con él fue muy curioso, porque le agarró el gusto al fútbol cuando Bryan jugó en la MLS, específicamente en el Real Salt Lake. Luego, con la llegada a la Liga, aprovechó para vincularse al conjunto manudo, donde se mantiene.

Frederick y Mariangel comparten la posición de mediocampistas y tienen características de Bryan.

“Yo los veo veloces y hábiles como él”, aseguró entre risas Lorena Jiménez, abuelita de ambos.

Ya una sobrina de Bryan había llamado la atención de las selecciones nacionales femeninas: se trata de Monserrath Campos Oviedo. Ella, de hecho, en 2018 obtuvo una beca colegial para estudiar en Estados Unidos, donde se quedó a vivir y se desarrolló más allá del fútbol.