Fútbol

La herencia de Bryan Oviedo en Alajuelense: El talento se multiplica en la cantera

Bryan Oviedo ya no juega en Alajuelense, pero su sangre talentosa sigue en las bases del club erizo

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Por Esteban Valverde
Bryan Oviedo junto con su sobrina, Mariangel Céspedes Oviedo, camino a un entrenamiento de Alajuelense.
Bryan Oviedo junto con su sobrina, Mariángel Céspedes Oviedo, camino a un entrenamiento de Alajuelense. (Cortes/Cortesía)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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