¡Se enojó el Tío TD Más! Vea el caliente intercambio con un usuario de redes sociales

Las publicaciones de TD Más en redes sociales suelen generar múltiples reacciones.

La cuenta de TD Más suele interactuar con aficionados de formas entretenidas, a veces graciosas, pero en otras ocasiones el asunto se calienta un poco más.

Así ocurrió este miércoles por la noche, luego del empate entre Alajuelense y Liberia 1-1 en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025.

El Tío TD Más (el personaje al que se le atribuyen las publicaciones; es decir, el community manager) posteó lo siguiente en X: “La 31 es inevitable”.

Una cuenta llamada DV sports le contestó con una conocida ofensa que incluía a la progenitora. Nada de debate ni de réplica, directo al tobillo.

Hasta ahí, todo normal dentro de la jungla de las redes sociales; lo inusual es que la cuenta de un medio de comunicación responda semejante ofensa.

Así lo hizo TD Más, que esta vez no puso la otra mejilla. “Y yo en la tuya, muertazo”, replicó tras el insulto original.

Los demás internautas respondieron con mensajes llamando a la calma o el conocido meme de Michael Jackson comiendo palomitas en Thriller.

El autor de la primera ofensa no respondió más y el tema quedó ahí. Un pleito más de redes sociales, el número 1 millón del día.

Puede ver aquí el intercambio de guantazos: