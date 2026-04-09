Puro Deporte

Se confirma la sede y hora del juego de Costa Rica contra Inglaterra

El compromiso es el último de la fecha FIFA del mes de junio

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Por Milton Montenegro

La Selección de Costa Rica tendrá el cuarto juego bajo el mando de Fernando Batsita en el mes de junio, cuando enfrente a Inglaterra, excampeón del mundo.








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Selección de Costa RicaInglaterraEstados Unidos
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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