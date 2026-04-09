Se confirma la sede y hora del juego de Costa Rica contra Inglaterra

La Selección de Costa Rica tendrá el cuarto juego bajo el mando de Fernando Batsita en el mes de junio, cuando enfrente a Inglaterra, excampeón del mundo.

Hace dos meses se dio a conocer que el cuadro nacional se mediría en amistoso a los ingleses, pero faltaba definir el lugar y la hora del compromiso, que ya se hizo oficial por parte de la Federación Costarricense de Fútbol.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que el partido amistoso internacional entre la Selección Mayor Masculina de Costa Rica y su similar de Inglaterra, programado para el próximo 10 de junio, se disputará en el Inter&Co Stadium, en Orlando, Estados Unidos, a las 2 p. m. hora de Costa Rica (4 p. m. hora local)“, destacó la Fedefútbol en un comunicado.

Este compromiso será el último de la Tricolor en la fecha FIFA de junio, como parte de su calendario de partidos internacionales.

Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica, ya dirigió dos partidos, ante Jordania e Irán. Ahora se medirá a Colombia e Inglaterra. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

El encuentro permitirá al equipo nacional continuar su proceso de trabajo al mando de Fernando Batista, enfrentando a una selección de amplio recorrido en el fútbol internacional.

“En los próximos días se estarán comunicando detalles adicionales correspondientes a la venta de entradas”, detalló la Fedefútbol.

Antes de este partido, la escuadra nacional jugará el 29 de mayo en Bogotá ante Colombia, que llega como una de las selecciones más fuertes de Sudamérica.

El conjunto sudamericano se ubica actualmente en el puesto 14 del ranking FIFA y viene de firmar una eliminatoria sólida en Conmebol, donde terminó en el tercer lugar. El encuentro se efectuará en el Estadio El Campín, en Bogotá.

Recientemente, Costa Rica empezó la era de Fernando Batista con dos amistosos, empate 2-2 frente a Jordania y derrota por goleada 5-0 contra Irán.