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¿Se castiga a los árbitros por un error en el fútbol de Costa Rica? Enrique Osses pone fin al gran mito

El presidente de la Comisión de Arbitraje también dijo que en estas instancias son comunes hasta las declaraciones para intentar presionar a los silbateros

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Por Fanny Tayver Marín
Nuevas Reglas del Torneo Apertura 2025 impartido por los arbitro Enrique Osses Leonel y Hugo Cruz
Enrique Osses habló de una tema arbitral al que de manera pública nadie se había referido, de manera oficial. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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