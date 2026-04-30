¿Se castiga a los árbitros por un error en el fútbol de Costa Rica? Enrique Osses pone fin al gran mito

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Enrique Osses habló de una tema arbitral al que de manera pública nadie se había referido, de manera oficial.

¿Qué pasa con los árbitros cuando cometen un error en el fútbol de Costa Rica? ¿Se castigan o no? La respuesta siempre había sido todo un mito, porque nadie lo había dicho de manera oficial.

Lo que pasaba era que tras una equivocación, comúnmente no ese réferi no era incluido en las designaciones y cuando regresaba, pues cada quien sacaba sus conclusiones.

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), dio respuesta a esas consultas.

Dijo que existen trece árbitros en el panel de Primera División actualmente, y que en vista de que hay cinco partidos —en fase regular—, entonces cinco arbitran y los demás participan en el VAR, de cuartos árbitros u otras funciones, porque también tienen una “semana de reflexión”, o unas semanas de reflexión.

Enrique Osses comentó que hubo una controversia tras el clásico, cuando la Comisión de Arbitraje señaló que Josué Ugalde se equivocó al no pitar un penal de Gerald Taylor contra Alexis Gamboa, en el cierre del juego entre Alajuelense y Saprissa, porque quienes estuvieron en ese juego fueron nombrados para la jornada siguiente.

“Lo que pasó en esa semana puntual es que era una jornada a mitad de semana y que había que liberar las publicaciones de los árbitros antes de hacer la evaluación colegiada por parte de la Comisión.

”Hay que revisar los cinco juegos, todas las acciones y eso se demora a lo mejor más y las designaciones van por un camino separado. Por esa razón las designaciones salieron antes de que se evaluara el desempeño de ese partido en particular”, explicó Enrique Osses.

Después de esa aclaración, el chileno señaló que no todos los errores o no todos los árbitros que participan en un juego tienen la misma responsabilidad en cuanto a un error que se produce.

“Nosotros evaluamos de quién fue la responsabilidad mayor en ese error y muchas veces determinamos que puede ser del árbitro central, del asistente, del cuarto árbitro, del VAR, en ese grado de responsabilidad y ahí está dado quiénes en algunos casos tienen que ser sancionados y quiénes en otros casos no”, afirmó.

Es decir, dejó claro que sí hay castigos para los silbateros cuando se produce algún fallo.

“Se han dado casos que se han sancionado en varias jornadas, en otros no tanto, pero es una responsabilidad que nos corresponde a la Comisión de Arbitraje determinar quién es el más responsable para determinado hecho”, agregó Enrique Osses.

Ahora vienen las semifinales, donde estarán Herediano, Saprissa, Cartaginés y Liberia, más los árbitros. Y según el jerarca del referato en el fútbol tico, ellos están más que listos, inclusive para juegos de presión máxima.

“En el fútbol, todos los que estamos inmersos en esta industria, sabemos que en esta fase final existen los partidos detonantes, donde hay aficiones más involucradas, cada quien quiere llevar agua para su molino. Eso es parte del fútbol y no vamos a cambiar”, apuntó.

Lo describió como “lo rico, lo apasionante y lo sabroso” de esta actividad. Cree que la presión hacia los árbitros también forma parte del folclor del fútbol.

“Y el árbitro tiene que estar acostumbrado a eso. El profesional del área arbitral que no sepa que algún dirigente, director técnico, jugador, sin faltar el respeto, va a presionar, va a hacer una declaración para intentar presionar a quien sea, que no lo soporte, no está preparado para esto.

”Conversamos mucho con ellos de las diferentes casuísticas que pueden acontecer en términos de presiones, tienen que salir a hacer su trabajo libres, a hacer su trabajo de forma profesional, intentando mejorar y tratar de influir lo menos posible en los resultados de los juegos”, concluyó Enrique Osses.