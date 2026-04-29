Enrique Osses destapa clubes más perjudicados y más beneficiados por el arbitraje desde el VAR

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Enrique Osses considera que el arbitraje está listo para las semifinales que se avecinan.

El presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Enrique Osses, convocó a una conferencia de prensa que resultó reveladora.

Ahí contó que en el fútbol nacional se han disputado 321 partidos con la tecnología VAR y que desde que él asumió el cargo que ostenta, se emite un informe a cada uno de los clubes sobre el desempeño arbitral y las jugadas más polémicas.

Enrique Osses manifestó que hasta el momento se han revisado 1.872 acciones.

Además, el VAR ha intervenido en 144 oportunidades, de las cuales, en 120 lo hizo en forma correcta.

“Lamentablemente tenemos que reconocer que ha habido 24 situaciones de errores arbitrales que no han sido solucionados ni por el árbitro de campo ni por la tecnología”, afirmó Enrique Osses.

Seguidamente, presentó las estadísticas con números que sin lugar a dudas llaman la atención.

Errores arbitrales en contra en los últimos tres torneos

Cartaginés: 5

Alajuelense: 4

Pérez Zeledón: 3

Santa Ana: 3

Puntarenas: 2

San Carlos: 2

Guadalupe: 2

Herediano: 1

Liberia: 1

Saprissa: 1

Errores arbitrales a favor en los últimos tres torneos

Saprissa: 4

Cartaginés: 4

Alajuelense: 4

Herediano: 3

Puntarenas: 2

Santa Ana: 2

Sporting: 2

Pérez Zeledón: 1

San Carlos: 1

Santos: 1

Esta es la tabla de errores del VAR, a favor y en contra, presentada por Enrique Osses. (Fedefutbol/FEDEFUTBOL)

“El VAR interviene equilibradamente durante el periodo que llevamos para todos los equipos, no hay ninguna tendencia, ni ninguna situación deliberada, solo al azar y de situaciones que se presentan en el partido, pero no hay ninguna situación a favor o en contra de ningún club participante en la competencia”, comentó Enrique Osses.

Añadió que esos 24 errores son los oficiales que reconoce la Comisión de Arbitraje y que se han publicado 85 videos con la explicación técnica de las jugadas, como un acto de transparencia y de apertura hacia la información.

“Podemos estar de acuerdo o no con la decisión que toman, pero nadie puede decir que existe una tendencia marcada a determinado club a perjudicarlo de forma premeditada”, citó Enrique Osses.

Aseguró además que los árbitros hablan con consideraciones técnicas de las jugadas y definen bajo su perspectiva, bajo su análisis, la decisión de ciertas jugadas.

“Podrán estar no de acuerdo con las decisiones que tomó el árbitro, pero siempre hay un margen de razonamiento técnico en el análisis de cada una de las intervenciones”, subrayó.

Enrique Osses señaló que en este torneo se han disputado 90 partidos, el VAR ha intervenido en 44 oportunidades, se han revisado alrededor de 600 jugadas y que de las 44 intervenciones, 38 han sido correctas y 6 fueron errores por parte de los árbitros.

“Esas 6 no tienen ningún sustento técnico y por lo tanto hemos tenido que reconocer que han sido errores por parte del equipo arbitral”, recalcó el chileno.

De cara a las semifinales y el desenlace del Torneo de Clausura 2026, él asegura que los árbitros están más que listos.