¿Se agrandó Tomás Rodríguez? La inesperada reacción tras su golazo: ‘¿Sabe dónde jugaba?’

Tomás Rodríguez, delantero panameño de Saprissa, tuvo una reacción inesperada en la zona mixta del estadio morado, luego del partido de la final, en el que su equipo derrotó 2-1 a Herediano.

Rodríguez hizo el segundo tanto de Saprissa, un golazo al minuto 11, un trallazo que sacó con la pierna derecha y sacudió las redes de los florenses.

Tomás corrió emocionado, con su mano derecha levantada, hacia el banquillo para celebrar con sus compañeros, pero al final del juego el canalero sorprendió con su respuesta a la prensa.

Disparar de esa forma como lo hizo es una de sus características, porque aquí no lo ha hecho o no lo hemos visto sacar esos remates. Este servidor le preguntó eso a Tomás en las entrevistas posteriores a la final.

“¿Sabe dónde jugaba? En Venezuela”, dijo Tomás, quien de inmediato añadió: “¿No viste goles míos allá en Venezuela?”. Y la respuesta para Tomás fue no.

Al revisar videos del delantero antes de llegar a Saprissa, se ven goles de él entrando al área por un costado, por el centro y un golazo de tiro libre.

“Se lo dejo de tarea para que los busque”, contestó Tomás con una irónica sonrisa.

El video de la respuesta de Tomás Rodríguez circula en diferentes redes sociales y muchos de los comentarios señalan que el panameño se agrandó.

En el Facebook de Yashin Digital, un usuario identificado como Alonso Hernández escribió: “No me pierdo la súper liga venezolana”. En esa misma red, Marlon DX posteó: “Hace dos semanas lloraba como un chiquillo porque falló un penal y ahora juega de crack”.

Víquez Asociados añadió: “Soy morado, pero qué falta de humildad, papi... Acá es la primera vez que lo veo anotando así; si fuera tan constante, siempre sería así y nada que ver, se creció un momento”.

Tomás Rodríguez hizo un golazo en la final contra Herediano y después, en la zona mixta, dio a entender que está acostumbrado a sacar ese tipo de disparos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tomás ha demostrado ser un jugador que tiene gol, con fuerza, velocidad, encarador; por lo general saca ventaja en el uno contra uno y, de espaldas al marco, sabe sostener el balón y soportar la marca del rival.

Es un delantero bastante completo, pero al inicio del campeonato le costó anotar, tanto así que reconoció que se sintió presionado.

Contra Cartaginés, en juego de la primera fase en el Estadio Fello Meza, tuvo dos ocasiones claras, una de ellas con un remate casi cara a cara con Kevin Briceño y el arquero despejó.

Hasta ahora anota una conquista como la que hizo contra Herediano y la respuesta de Tomás sorprendió: “¿Sabe dónde jugaba?”.

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