Tomás Rodríguez del Saprissa, extasiado: ‘Dimos un golpe en la mesa’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tomás Rodríguez, delantero de Saprissa, quien marcó un gol en la final de segunda ronda ante Herediano, terminó extasiado luego de la victoria 2 a 1 contra los florenses en el partido de ida.

El panameño calificó el resultado como un “gran triunfo”.

“Sabíamos que era un partido importante. Nos impusimos, dimos un golpe sobre la mesa, queremos ser campeones y el esfuerzo de los compañeros es destacable”, afirmó Rodríguez.

Sobre su anotación, el artillero señaló que fue muy motivante.

“Anotar en una final es importante. Espero seguir dando lo máximo de mí. Queremos ser campeones”, dijo.

“Demostramos que estamos para grandes cosas. El partido que viene será difícil, pero buscaremos imponernos”, agregó.

Saprissa jugará contra Herediano el próximo sábado en el estadio Carlos Alvarado, donde buscará el boleto a la Gran Final frente a los rojiamarillos.