Se acabó el misterio: esta es la verdadera razón por la que Marvin Loría desapareció de Saprissa

Marvin Loría casi no ha tenido participación con el Deportivo Saprissa. Aquí en el juego de vuelta del Torneo de Copa contra Carmelita.

Hace 20 días, en el Deportivo Saprissa se presentó una situación que provocó una serie de conjeturas entre muchos aficionados.

En ese momento, los morados se preparaban para saltar a la cancha y enfrentar a San Carlos en el primer partido de Hernán Medford en el campeonato.

La alineación y los suplentes se dieron a conocer; Marvin Loría aparecía entre los hombres de cambio y, minutos antes de comenzar el compromiso, Saprissa informó: “Buenas tardes. Tendremos un cambio en la suplencia: Marvin Loría sale de lista e ingresa Orlando Sinclair”.

En redes sociales empezaron los rumores: desde que tuvo una discusión con alguien, hasta que no lo quieren exponer para que los aficionados no le silben.

Tras derrotar a San Carlos, Medford no profundizó sobre lo sucedido con Loría.

“No lo voy a decir, eso queda a lo interno. Repito: Loría tiene mi confianza, no tiene que ver nada con la afición”, indicó Hernán.

Al siguiente juego de los tibaseños, tres días después de jugar contra los norteños, Marvin apareció de titular en el Torneo de Copa ante Carmelita. Luego siguieron dos choques más, de visita frente a Liberia y el clásico del sábado pasado en casa contra Alajuelense, y Marvin Loría ni en banca estuvo.

¿Qué sucede con Marvin Loría?

La Nación se dio a la tarea de revelar por qué el extremo desapareció y la respuesta es que está lesionado: Marvin sufrió una fascitis plantar, una inflamación en la planta de uno de sus pies.

Luego del partido de Copa ante Carmelita, en el Estadio Rafael Bolaños, Loría presentó la molestia.

El dolor es fuerte, como punzante, y se debe aplicar hielo, hacer estiramientos y tener descanso. El extremo ha estado recibiendo terapia y podría reaparecer el próximo domingo, de visita contra Guadalupe, pero en banca; entre viernes y sábado le harán una prueba para ver si pueden contar con él en la suplencia.

En este torneo, Marvin Loría solo ha jugado 45 minutos, en el empate 2-2 de la primera fecha ante Puntarenas.

Luego, en los siete encuentros siguientes, en cuatro estuvo en la suplencia y en tres no fue convocado.

Su mayor participación fue en el Torneo de Copa, donde jugó 32 minutos en el primer compromiso y 90 en el segundo frente a Carmelita.

“Creo que todos sabemos que Marvin Loría es un gran jugador. Sin meterme en la parte táctica, y lo he hablado con él, cuando sale a recibir la pelota debe hacerlo no tan centralizado. Como es tan potente, al volverse con balón dominado lo tira largo y no lo agarran, pero siempre quiere hacer lo mismo. Muchas veces, al girar, se encuentra con el contención, el doble contención y hasta el defensa central llega a apretarlo. Le hemos asignado un trabajo específico y vamos a lograr bastante con él”, aseguró Erick Lonis.

