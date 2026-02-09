Se acabaron los inventos de Vladimir Quesada: Tomás Rodríguez aclara cuál es su puesto

El panameño Tomás Rodríguez volvió a festejar el gol y de paso dejó claro cuál es su puesto en la cancha.

Rodríguez concretó el segundo tanto de los morados y en el primer tiempo selló la victoria para los tibaseños.

Tomás habló al final del compromiso y en la zona de prensa se refirió a su trabajo y a lo importante que es para el grupo haber sumado los tres puntos contra San Carlos.

⏰ 41’ Tomás Rodríguez vuelve a adelantar al Saprissa tras una buena combinación de los morados. pic.twitter.com/IhoXepxDyn — FUTV (@FUTVCR) February 8, 2026

“Primero, darle gracias a Dios por el gol y los tres puntos. Rescato el gran trabajo del equipo, volvimos al triunfo y eso nos da mucha confianza para encarar el próximo partido”, dijo Tomás.

La pregunta no podía faltar: dónde se siente mejor, porque Vladimir Quesada, anterior timonel morado, lo ubicaba como extremo.

“Mi posición es nueve, pero por mi característica, que soy un poco rápido, puedo hacer otra función. Lo primordial es aportar y tratar de adaptarme; lo fundamental es que conseguimos tres puntos importantes”, opinó Tomás Rodríguez.

El canalero añadió que trata de adaptarse al estilo de Bancy Hernández y Luis Javier Paradela, que, igual que él, hace poco se incorporaron al plantel.

“Mis compañeros hacen un trabajo excepcional, son personas con recorrido, tienen experiencia y tratamos de juntarnos más. Lo importante es aportar entre todos”, indicó Tomás Rodríguez, quien consideró que en los pocos días de trabajo con Hernán Medford, el timonel ha mostrado ser exigente y les pide ser agresivos al ir al ataque.

“Con el profe, que es nuevo, está llegando; nosotros, como profesionales, tenemos que acoplarnos al esquema de él y, al final, feliz con los tres puntos”, afirmó Tomás.

Rodríguez añadió estar agradecido por el trato de los compañeros, por la forma en que lo respalda la afición y, en cuanto a su nivel, resaltó que debe mejorar en muchas cosas.

“No es la versión que yo quiero, pero tengo que seguir superándome, es lo que toca, y trato de que el nivel particular crezca; ese es un objetivo, aparte de lo grupal, que deseamos escalar, ganar en cada compromiso”, manifestó Tomás Rodríguez.

Saprissa vuelve a jugar el miércoles próximo, pero en el Torneo de Copa: enfrenta de visita, a las 6 p.m., a Carmelita, en el Estadio Rafael Bolaños.

Tomás Rodríguez se mostró feliz por su gol contra San Carlos, pero con sinceridad, dijo que todavía no logra su mejor versión. (Jose Cordero/José Cordero)

