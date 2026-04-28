‘Se abalanzó sobre mí en forma amenazadora’: las acusaciones del comisario Erick Mora contra Mariano Torres y Fidel Escobar

Lo que pasó en Puntarenas le trajo consecuencias a Saprissa, pues el Tribunal Disciplinario sancionó tras lo reportado por el comisario Erick Mora.

Los castigos que dictó el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol contra Mariano Torres y Fidel Escobar, así como la reducción de aforo para la “Cueva” dependerían mucho de lo que el comisario de la Unión Nacional de Fútbol de Primera División (Unafut), Erick Mora, reportara.

¿Qué dice ese documento? Tigo Sports tuvo acceso a ese eeporte y lo dio a conocer. Ahí, el comisario detalla de manera literal que al minuto 34, procedieron a aplicar el protocolo establecido con respecto a casos de actos violentos.

Indicó que debido a un enfrentamiento en la gradería este, sector destinado para la Ultra y otros aficionados al Deportivo Saprissa, se enfrascasron en una pelea mutua y que debió intervenir la Fuerza Pública, buscando contener la situación, lo cual fue complicado, porque se resistían.

Erick Mora añadió que, después de siete minutos de detenido el juego, y a punto de tomar la decisión de aplicar el segundo nivel del protocolo (abandonar el terreno de juego e irse a los camerinos), se logró tranquilizar la situación, reiniciando el partido al minuto 41.

“Esta situación fue provocada por los aficionados del equipo Deportivo Saprissa, precisamente el grupo de la Ultra, quien inició el conflicto e involucró a casi todos los aficionados del sector este, identificados con los colores del Deportivo Saprissa”, se lee en el informe del comisario.

Ahí mismo se detalla que como consecuencia del mismo conflicto, el juego se retrasó en el inicio del segundo tiempo por cinco minutos, debido a que parte de los mismos aficionados del sector, habían ocupado zona restringida de la gradería mencionada. Se logró reubicarlos en el sector autorizado y el juego prosiguió.

“Cuando se dio la situación anterior, procedí acercarme al lugar del conflicto, con el fin de colaborar buscando calmar la situación y además, conseguir el respaldo fotográfico de los hechos para mi informe, aunado a que la mayoría de los jugadores del Deportivo Saprissa se habían ubicado cerca del lugar de la pugna y podían correr peligro con su seguridad”, escribió Erick Mora.

También anotó que algunos jugadores del Deportivo Saprissa, al verlo tomar fotos y videos, “se abalanzaron en mi contra, vociferando y realizando gestos agresivos y gritándome, incluso amenazándome por realizar mi labor. Según ellos por grabar, algo ilógico de mi parte, porque solo lo hacía al sector de gradería del conflicto y no a los jugadores”, indicó.

Después de eso, Erick Mora procedió a detallar lo que según él pasó con los futbolistas de la “S” que fueron castigados: Mariano Torres y Fidel Escobar.

“El señor Mariano Néstor Torres me encaró y en forma insistente me gritaba que no lo grabara, luego se abalanzó sobre mí en forma amenazadora y ofuscada, y de un manotazo que me dio en mi muñeca, me quiso arrebatar el celular, sin lograrlo.

”De igual forma, el señor Fidel Escobar Mendieta, en forma agresiva también vociferaba que no tenía por qué grabar, y que me fuera del lugar, incluso en determinado momento hizo gestos con su brazo y mano, en forma amenazante e irrespetuosa hacia mi persona”, se lee en el informe de Erick Mora.