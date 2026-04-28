Saprissa recibe duro castigo: Mariano Torres y otra de sus figuras sancionados por pleito en Puntarenas

Mariano Torres y Saprissa ya fueron notificados del castigo del capitán morado.

La noticia que más esperaban los morados se dio a conocer por parte de la Federación Costarricense de Futbol. El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, informó sobre las sanciones de la jornada 18 del Torneo de Clausura 2026, que involucran a Saprissa.

“Sancionar al jugador Mariano Néstor Torres con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 de conformidad con el artículo 38 inciso 1) al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido”, informó el Disciplinario.

Mariano se pierde los dos encuentros de la semifinal contra Liberia, y el de la final de la segunda fase, en caso de que los morados dejen en el camino a los pamperos.

Pero la sorpresa vino después, porque otra figura de los morados fue castigado; es más, ni se hablaba de él luego del partido contra Puntarenas.

“ Sancionar al jugador Fidel Escobar Mendieta con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 de conformidad con el artículo 38 inciso 1) al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido", destacó el Tribunal Disciplinario.

Igual que Mariano Torres, el panameño Escobar se pierde los dos encuentros de la semifinal contra Liberia, y el de la final de la segunda fase, en caso de que los saprissistas dejen en el camino a los pamperos.

Este medio le consultó a Roberto Artavia, presidente del club, la opinión sobre las sanciones a las dos figuras moradas.

Artavia respondió que no podía referirse por estar fuera del país, pero vía WhatsApp envió una respuesta.

“Nuestra posición institucional será una, y se manejará a través de Erick Lonis. Solo diré que ya nuestro departamento legal y sus asesores están trabajando las apelaciones correspondientes”, opinó Roberto Artavia.

El panameño Fidel Escobar también recibió tres partidos de castigo. (Rafael Pacheco Granados)

A diferencia de Mariano Torres, en el caso de Escobar no existió un contacto físico con el oficial de Unafut. Sin embargo, el zaguero canalero fue captado realizando fuertes reclamos y encarando cara a cara al comisario mientras este documentaba los disturbios de la afición en las gradas.

En el partido que Saprissa le ganó de visita a Puntarenas, se vivió una primera parte accidentada que generó disturbios. Estos comenzaron en las tribunas, pero luego se trasladaron al campo de juego con algunos futbolistas.

La afición morada que asistió a la última jornada del Clausura 2026 tuvo un enfrentamiento con la policía. La situación se salió de control y el comisario designado por la Unafut, Erick Mora, decidió registrar con su teléfono los altercados que se daban con la Ultra Morada.

Después, se vio en imágenes de Tigo Sports, que Mariano y Fidel le reclamaron a Erick Mora.

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