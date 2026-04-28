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Saprissa recibe duro castigo: Mariano Torres y otra de sus figuras sancionados por pleito en Puntarenas

Tribunal Disciplinario se pronunció por los hechos ocurridos en el partido de Puntarenas contra Saprissa

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Por Milton Montenegro
Mariano Torres abrió el marcador para Saprissa y participó en el segundo tanto ante Santos, en la fecha 22 del Torneo del Clausura 2024.
Mariano Torres y Saprissa ya fueron notificados del castigo del capitán morado. (Rafael Pacheco)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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