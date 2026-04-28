Saprissa alista su artillería en caso de que se presente lo peor con Mariano Torres

En el Deportivo Saprissa están a la expectativa y listos para reaccionar en caso de que se presente el peor escenario con Mariano Torres, capitán del equipo.

La dirigencia morada está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, que podría castigar a Torres, por lo que correría el riesgo de perderse la semifinal ante Liberia o incluso más partidos, dependiendo de lo que decida el órgano disciplinario.

Al cierre del primer tiempo del partido que Saprissa ganó de visita 1-3 frente a Puntarenas, el argentino tuvo un altercado con Erick Mora, comisario de la Unafut, quien le informó al árbitro sobre lo sucedido.

El incidente fue captado por las cámaras de Tigo Sports, que transmitió el compromiso y, en las imágenes, se observa cómo Mariano encara a Mora y le lanza un par de manotazos.

Mariano Torres arremetió contra el comisario de Unafut. pic.twitter.com/DzBTyguo2s — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 26, 2026

Saprissa tiene a un grupo de abogados estudiando el tema, analizando lo sucedido y preparando la defensa, en caso de que Mariano sea castigado.

Una fuente cercana a Saprissa le confirmó a La Nación que los abogados recomendaron al club suspender una conferencia de prensa organizada para esta mañana, y además que cuentan con algunas pruebas para presentar.

Los morados enviaron el lunes, pasadas las 5 p. m., un aviso en el que invitaban a una atención de medios en el Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández. Este medio supo que ahí la dirigencia iba a tratar lo sucedido con Mariano. Erick Lonis y el propio Mariano se iban a referir al tema, pero los abogados aconsejaron no realizar la conferencia y, a las 9:40 p. m., el departamento de prensa de la institución canceló la actividad.

“Por temas logísticos se suspende la atención a medios”, escribió Saprissa, que se disculpó por el inconveniente.

Pero ¿qué tiene el club tibaseño para defender a Mariano? Según la fuente, hay un video en el que, al parecer, Erick Mora arremete verbalmente contra los jugadores de Saprissa cuando intentaban calmar a los aficionados, lo que molestó a Mariano.

“Hay opciones, pero la defensa es un abordaje que le compete a los abogados”, destacó la fuente.

La dirigencia del Deportivo Saprissa cruza los dedos para no perder a Mariano Torres. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Aunque parezca extraño, Saprissa quiere que el Tribunal Disciplinario informe lo antes posible qué pasará con Mariano, porque, en caso de un castigo, presentarán la apelación de inmediato. En el club no quieren perder a Torres para el primer compromiso de la semifinal, que es el próximo domingo a las 4 p. m. en Liberia.

Dependiendo del informe que presentó Erick Mora y de si el Disciplinario decide castigar a Mariano, podría perderse tres o más encuentros, según lo que estipula el artículo 38 del Reglamento Disciplinario, en su apartado de faltas muy graves dentro de un partido de fútbol.

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