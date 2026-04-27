Árbitro reportó manotazo de Mariano Torres contra comisario de la Unafut

Steven Madrigal, árbitro del partido que disputaron Puntarenas y Saprissa, presentó su informe y mencionó a Mariano Torres, capitán de Saprissa.

Torres jugó todo el partido y ni siquiera fue amonestado, pero su nombre llama la atención en lo que reportó Madrigal.

Mariano tuvo un altercado con Erick Mora, comisario de la Unafut, quien le informó al árbitro sobre lo sucedido.

La Nación conoce que, en el informe de Steven, en el apartado de otros incidentes, el juez escribió: “Al finalizar el juego, ya en camerinos, el comisario del juego Erick Mora Segura nos informa que, al minuto 34, cuando el juego se detuvo por situaciones entre aficionados del equipo Deportivo Saprissa en la gradería este, el jugador #20 Mariano Torres del equipo Deportivo Saprissa le manoteó su brazo, donde tenía sujeto su celular”.

El incidente fue captado por las cámaras de Tigo Sports, que transmitió el compromiso y, en las imágenes, se ve cómo Mariano encara a Mora y le lanza un par de manotazos.

Mariano Torres arremetió contra el comisario de Unafut. pic.twitter.com/DzBTyguo2s — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 26, 2026

Steven Madrigal resaltó en su informe que, al minuto 34, se detuvo el juego debido a situaciones de seguridad en la gradería este por aficionados identificados con la camisa del Deportivo Saprissa y se reanudó al minuto 41, con la situación controlada.

“El inicio del segundo tiempo se atrasó 5 minutos debido a una situación que se presentó en la gradería este por parte de los aficionados identificados con la camisa del Deportivo Saprissa”, señaló Madrigal en su reporte.

Este medio intentó conocer la versión del club morado, pero Erick Lonis señaló que no hablaría del tema, porque no conocía el reporte del árbitro o del comisario.

Una fuente vinculada a la Federación Costarricense de Fútbol, le confirmó a este medio, que el Comité Disciplinario se reunía este lunes en la tarde, para analizar las posibles sanciones de la jornada 18 del campeonato.

El artículo 38 del Reglamento Disciplinario, en su apartado de faltas muy graves dentro de un partido de fútbol, resalta las sanciones a las que se puede exponer Mariano Torres.

Considerando la gravedad de la falta, a quien, siendo o no expulsado del terreno de juego, cometa alguna de las faltas señaladas en este artículo contra oficiales, oficiales de partido y aficionados, se le sancionará de la manera siguiente:

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, corre el riesgo de ser sancionado, antes del inicio de las semifinales. (Rafael Pacheco Granados)

Será sancionado con una suspensión de tres partidos y una multa de ₡200.000 la primera vez; cuatro partidos y una multa ₡300.000 la segunda vez; y cinco partidos y una multa de ₡450.000 la tercera vez y siguientes, por insultar, provocar, ofender o amenazar, o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido, así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad Pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general.

Será sancionado con una suspensión de cuatro partidos y multa ₡500.000 la primera vez; suspensión de cinco partidos y multa de ₡750.000 la segunda vez; y suspensión de seis partidos y multa de ₡1.250.000 la tercera vez y siguientes, a quien acuda a las vías de hecho por golpear de cualquier manera mediante el empleo desmesurado de la fuerza y violencia, con cualquier parte del cuerpo, así como dar codazos, puñetazos, patadas, zancadillear, tirar, empujar con las manos o con cualquier parte del cuerpo, majar, morder, rasguñar o lanzar objetos contra oficiales, así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad Pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general, y se sancionará con una suspensión de dos meses a dos años si la acción descrita en este inciso fuese contra oficiales de partido.

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