Saúl ‘Canelo’ Álvarez festejó con los seleccionados mexicanos luego del triunfo ante Sudáfrica (Video)

¡Felicitaciones entre grandes! 🔥 Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue a celebrar junto con Julián Quiñones y Armando ‘La Hormiga’ González el triunfo de México ante Sudáfrica, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca 🔴 Los… pic.twitter.com/dvtwOktQpY

El multicampeón mundial de boxeo Saúl Canelo Álvarez se contagió de la fiebre mundialista y este jueves 11 de junio asistió al Estadio Ciudad de México para presenciar el partido inaugural del Mundial 2026, en el que México derrotó 2-0 a Sudáfrica.

“Canelo” se mostró muy satisfecho por el triunfo de su selección y bajó a los camerinos para felicitar al delantero Julián Quiñones, autor del primer gol de los aztecas en el torneo, así como al joven atacante de las Chivas de Guadalajara, Armando La Hormiga González.

El boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez llegó al Estadio Ciudad de México con su esposa, Fernanda Gómez, para observar el partido entre México vs. Sudáfrica. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

“Estamos muy contentos. Mi esposa (Fernanda Gómez) es muy aficionada al fútbol y su papá ha estado vinculado a este deporte desde hace mucho tiempo. Así que estamos muy felices de estar aquí apoyando a la Selección Mexicana y viviendo esta experiencia de esta manera por primera vez”, expresó en una entrevista con el medio Hola.

En la previa del encuentro, el boxeador dejó uno de sus cinturones en el vestuario mexicano como muestra de apoyo al equipo dirigido por Javier Aguirre para el partido inaugural de la Copa del Mundo.