Saprissa

Vea los goles de la remontada de Saprissa en el primer tiempo ante Liberia

Un vendaval de anotaciones en la etapa inicial permite que el Saprissa le esté ganando a un Liberia que inició sorprendiendo

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Por Steven Torres
Saprissa vs. Liberia
Orlando Sinclair celebrando el gol en el partido de Torneo de Copa, Saprissa vs. Liberia Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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