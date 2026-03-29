Vea los goles de la remontada de Saprissa en el primer tiempo ante Liberia

Orlando Sinclair celebrando el gol en el partido de Torneo de Copa, Saprissa vs. Liberia Foto: Rafael Pacheco Granados

En el compromiso de vuelta por el Torneo de Copa entre Saprissa vs. Liberia, el cuadro morado -pese al golpe inicial propinado por el conjunto pampero- exhibió una capacidad de respuesta contundente para ponerse al frente 3-1.

El conjunto de Municipal Liberia logró vulnerar primero la valla de la escuadra morada, estableciendo el 0-1 provisional al minuto 18’. La notación fue obra del joven ariete de 19 años Joyfer Chal.

Ya clavaron a Saprissa pic.twitter.com/yhVnEbSqqA — TD Más (@tdmascrc) March 29, 2026

Sin embargo, David Guzmán, en una brillante ejecución de volea al minuto 28′, puso el primer gol de Saprissa y el empate momentáneo.

Golazo de David Guzmán. Los genios hacen eso pic.twitter.com/dcF8T4761A — TD Más (@tdmascrc) March 29, 2026

La figura del encuentro, Orlando Sinclair, se marchó a los vestuarios con un doblete en su cuenta personal. Su primera intervención ocurrió al minuto 36′, cuando aprovechó una asistencia precisa de Mariano Torres por la banda izquierda.

⏰ 35' Gran jugada colectiva de Saprissa donde Orlando Sinclair no desaprovechó el pase de Mariano. pic.twitter.com/WTJiA4a41r — FUTV (@FUTVCR) March 29, 2026

No satisfecho con ello, el atacante volvió a estremecer las redes al minuto 41′. En esta ocasión, tras un centro de Gerson Torres, el artillero se impuso en las alturas a los zagueros visitantes y conectó un testarazo impecable poniendo el 3-1 en el marcador.

Orlando Sinclair, jugador de época pic.twitter.com/1JHHvBlXwt — TD Más (@tdmascrc) March 29, 2026

Cabe recordar que el partido de ida finalizó con una paridad de 1-1, por lo que el boleto a la gran final se define por completo en el reducto tibaseño. Por ahora, al inicio del segundo tiempo el marcador es de 4-2 favorable a Saprissa en el global.