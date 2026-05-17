Vea el gol de Herediano que rompió el cerco de Saprissa

Keysher Fuller celebra el único gol del partido. Herediano empata en el global ante Saprissa. Foto: Rafael Pacheco Granados

El panorama de la Gran Final del Torneo de Clausura cambió en los 56 minutos del segundo tiempo del encuentro de vuelta. El Herediano derrota momentáneamente 2-0 al Saprissa, un resultado que está dando el título a los floreses al 76′.

La anotación que emparejó el marcador global nació del talento de Luis Ronaldo Araya. El habilidoso volante firmó una brillante acción individual por el sector derecho, donde, tras eludir la marca de tres futbolistas del Saprissa, envió un servicio preciso al límite del área grande.

En esa zona, Keysher Fuller controló el esférico con solvencia y, con un remate certero, venció la resistencia del guardameta Abraham Madriz.

⏰ 56' Golazo de Keysher Fuller para empatar la serie y hay empate en el global. pic.twitter.com/TwpAetbXMG — FUTV (@FUTVCR) May 17, 2026

Minutos después, Marcel Hernández anotó el segundo tanto.