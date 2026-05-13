Saprissa vs. Herediano: Vea el pronóstico del tiempo para el primer partido de la final

El Estadio Ricardo Saprissa Aymá se prepara recibir el primer duelo por la final entre Saprissa vs. Herediano.

Este miércoles 13 de mayo, a las 8 p. m., se llevará a cabo el primer encuentro de la final de segunda fase entre Saprissa y Herediano. Si usted planea asistir al Estadio Ricardo Saprissa, es fundamental considerar las siguientes condiciones meteorológicas previstas para la jornada nocturna.

Según los reportes del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), no se contemplan lluvias para las horas de la noche. Así que, los aficionados no requerirán el uso de capas; recordemos que el uso de paraguas está prohibido en los estadios por seguridad y para no afectar la visibilidad.

No obstante, el cielo permanecerá parcialmente nublado y se espera una temperatura mínima de 17.5°C, por lo que se recomienda tomar las previsiones necesarias ante el ambiente fresco que imperará en San Juan de Tibás.

En el ámbito deportivo, el conjunto saprissista llega a esta instancia tras superar en semifinales a Liberia con un triunfo de 2-0 en su casa y un marcador global de 3-1. El objetivo de los dirigidos por Hernán Medford será adjudicarse esta fase para prolongar el certamen hasta una Gran Final.

Por su parte, el Herediano accede a la disputa por el título tras eliminar al Club Sport Cartaginés con un marcador global de 1-0. El equipo florense presume una racha de cinco partidos sin conceder anotaciones, un verdadero desafío para el cuadro morado.

El compromiso de vuelta está programado para el próximo sábado 16 de mayo a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado..