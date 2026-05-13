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Saprissa vs. Herediano: Vea el pronóstico del tiempo para el primer partido de la final

Estos son los detalles del clima para el primer duelo de la final en Tibás, donde Saprissa y Herediano inician la lucha por el título del Clausura 2026

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Por Steven Torres
Clásico Saprissa vs Alajuelense.
El Estadio Ricardo Saprissa Aymá se prepara recibir el primer duelo por la final entre Saprissa vs. Herediano. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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