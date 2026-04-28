Saprissa va con todo y apelará las sanciones contra Mariano Torres y Fidel Escobar

La dirigencia de Saprissa dejó el silencio, alzó la voz y anunció las acciones a tomar para defender a Mariano Torres y Fidel Escobar.

Ambos futbolistas fueron sancionados con tres partidos de castigo, debido al incidente que tuvieron con Erick Mora, comisario de la Unafut, en el juego del domingo pasado en Puntarenas.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo del club, le habló a la prensa sobre lo que harán tras conocerse la sanción del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

“En la historia nunca ha habido para mí una situación como la que se está dando en las últimas semanas respecto a Saprissa. No recuerdo un antecedente como el que está ocurriendo y me parece que eso ha servido a lo interno del equipo para despertar y estimular el ADN de Saprissa. Vamos a pelear por el título, con el apoyo de los jugadores y de todos los saprissistas del país y de quienes nos siguen fuera de nuestras fronteras”, dijo Erick Lonis.

Erick anunció que apelarán la sanción de tres partidos, que de momento le impide a Mariano y a Fidel jugar la semifinal frente a Liberia y el primer choque de la final de la segunda fase, en caso de que los morados eliminen a los pamperos.

“En la parte legal tenemos un equipo de abogados haciendo estudios y análisis del caso y vamos a dar la lucha en todos los campos: en la parte legal, en la cancha y fuera de ella con fútbol, ganas y espíritu. Creo, y estamos convencidos, de que es una situación bastante atípica con nuestra institución, no solo ahora, sino en el pasado”, mencionó Lonis.

Lonis volvió a insistir en que Saprissa es un equipo acostumbrado a este tipo de cosas y que el ADN se potencia cuando se sienten afectados, por eso pelearán fuera de la cancha en el tema legal y dentro de ella con todo para sacar los compromisos.

“Nuestro equipo de abogados trabaja desde anoche en el tema de análisis del caso; no me voy a referir al fondo y no daré un criterio legal. Vamos a presentar las apelaciones y estamos haciendo, desde el punto de vista legal, un trabajo detallado y riguroso.Nuestros jugadores merecen ser defendidos en una instancia en donde todos los equipos lo hacen”, resaltó Erick Lonis.

¿Cómo analiza la actitud de Mariano Torres y Fidel Escobar con el comisario del partido? ¿No cree que se expusieron?

“Hay que ver el contexto de todo lo que pasó. Estábamos jugando en Puntarenas, en una cancha difícil, con el calor, y algunos jugadores tenían familiares en las gradas y estaban intentando apaciguar los ánimos. A partir de ahí, no se puede ser omiso del contexto y hay que entenderlo. Somos jugadores de fútbol y seres humanos, y este tipo de situaciones están contempladas en la apelación”, contestó Lonis.

¿Saprissa puede apelar?

Saprissa se ampara en el Reglamento Disciplinario para proceder con su respectiva apelación, porque el artículo 90 indica en cuáles situaciones se puede hacerlo:

1. Que la multa sea de un monto superior a los doscientos cincuenta mil colones (¢250.000).

2. Que la suspensión sea por un periodo mayor o igual a los dos meses.

3. Que la suspensión sea mayor o igual a los tres partidos.

Ahí mismo se señala que el castigo impuesto en partidos no se computará en meses ni viceversa. Cuando se presente un recurso de apelación que se refiera a lo indicado anteriormente, o bien que no cumpla con los requisitos de forma, el Tribunal Disciplinario lo rechazará de plano mediante resolución, sin que se admita ulterior recurso sobre la base de lo mismo.

Las resoluciones apeladas no pueden modificarse en detrimento o perjuicio del recurrente. En cualquiera de los casos, la presentación de un recurso de revocatoria o de apelación, no suspende los efectos de la decisión apelada, excepto tratándose de sanciones pecuniarias.

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