¿Había falta en el gol de Kendall Waston? Analista arbitral da su veredicto (video)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kendall Waston celebra tras conectar el cabezazo que puso en ventaja al Deportivo Saprissa.

El Deportivo Saprissa inauguró el marcador frente a Liga Deportiva Alajuelense al cumplirse el minuto 28 en el Estadio Alejandro Morera Soto, en una jugada que los rojinegros reclamaban como falta.

Ambos cuadros imprimieron una alta intensidad que, por momentos, derivó en un juego ríspido y con constantes infracciones en la mitad del campo.

Con un tiro de esquina Saprissa se puso al frente, cuando Waston ganó la posición en el área y cruzó su disparo de cabeza lejos del alcance de Washington Ortega.

⏰ 28' Gol de Kendall Waston para poner el primero del gran clásico nacional. pic.twitter.com/A5n1E7Qh8X — FUTV (@FUTVCR) April 19, 2026

La jugada no estuvo exenta de controversia, pues los integrantes rojinegros alegaron una infracción previa sobre Fernando Piñar. Sin embargo, el cuerpo arbitral y el VAR desestimaron la queja, permitiendo que el gol subiera al marcador.

Sobre la polémica, el analista arbitral Grevin Porras analizó la secuencia para La Nación: "Hay un contacto y el jugador manudo se tira, dicha acción no es falta, bien el árbitro y el VAR", sentenció con claridad.