Saprissa

¿Había falta en el gol de Kendall Waston? Analista arbitral da su veredicto (video)

El defensor morado Kendall Waston impuso su físico para abrir el marcador en el clásico, pero un jugador de Alajuelense quedó tendido

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Por Steven Torres
Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Kendall Waston celebra tras conectar el cabezazo que puso en ventaja al Deportivo Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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