Saprissa

El lamento de Kendall Waston tras el empate en el clásico

Kendall Waston, autor del gol morado, destacó la respuesta de Saprissa después de superar una semana de alta presión

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Por Steven Torres
Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Kendall Waston (centro) conecta el balón de cabeza para poner en ventaja al Saprissa. El defensor hizo valer su estatura en el juego aéreo para vencer la resistencia local en la etapa inicial del compromiso. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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