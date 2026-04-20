El lamento de Kendall Waston tras el empate en el clásico

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kendall Waston (centro) conecta el balón de cabeza para poner en ventaja al Saprissa. El defensor hizo valer su estatura en el juego aéreo para vencer la resistencia local en la etapa inicial del compromiso.

Tras concluir el Clásico Nacional por la jornada 16, el cual sentenció la paridad 1-1 entre Alajuelense y Saprissa, el defensor Kendall Waston, autor del único gol morado, ofreció sus declaraciones.

En la transmisión de FUTV le consultaron sus valoraciones del cotejo y ahí Waston aprovechó para expresar su lamento tras el empate. “Lamentablemente no pudimos mantener el marcador a favor y pienso que fue un partido digno de clásicos, porque hay veces no son tan vistosos, son más de roces, de choques, de jugadas que si usted no mete el gol, ahí puede venir el otro equipo.

“Fue un buen partido, logramos un punto que lastimosamente no nos deja avanzar tanto como queríamos”, señaló en alusión a la disputa con Herediano.

Sobre las posibilidades reales de alcanzar el liderato, Waston afirmó: “Numéricamente no sé cómo estamos ahorita, pero igual siempre vamos a tratar de ganar todos los partidos que vengan, porque esa es esa es nuestra idiosincrasia, siempre de luchar por estar en lo más alto”.

Herediano es líder con 34 puntos (gol diferencia de +15) y Saprissa es segundo con 28 (y +8), con seis puntos en disputa.

De igual manera, el defensor se refirió a su gol tras un certero testarazo al minuto 28. “Pienso que fue un buen gol, modestia aparte, pero ahí uno siempre trata de aportar cuando sube en ataque en esas pelotas quietas y bueno, gracias a Dios por esa anotación”.

Finalmente, analizó el estado anímico del grupo de cara a la recta final del certamen. “Mentalmente creo que muy bien porque tuvimos esa dura derrota en casa contra Liberia y después tuvimos la final contra Sporting por la Copa. Entonces, pienso que esos dos días fueron los más difíciles, pero más allá de eso, sabemos de que ahora clasificando a estas semifinales es como otro torneo aparte donde los pequeños detalles siempre van a hacer la gran diferencia”.

El Deportivo Saprissa regresará a su casa el próximo miércoles 22 de abril para recibir a Guadalupe FC, por encuentro correspondiente a la jornada 17.