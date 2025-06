El goleador eterno de Saprissa revela si aceptaría un llamado de Erick Lonis para trabajar juntos en el club

Evaristo Coronado, goleador histórico del Deportivo Saprissa y símbolo indiscutible del club, está atento a los cambios que se han dado en la institución.

En el pasado, Coronado fue parte de la Comisión Técnica morada, sin embargo, en el 2020 presentó su renuncia por razones personales y desde entonces ha colaborado desde afuera, cada vez que le solicitan alguna opinión o consejo.

La semana pasada, los morados informaron de la salida de Sergio Gila, exgerente deportivo y de los ajustes en el Comité Deportivo, al que se unirá Erick Lonis, excapitán morado.

“El Comité tendrá la responsabilidad de liderar la planificación y dirección del proyecto deportivo en esta nueva etapa”, informó el cuadro saprissista.

LEA MÁS: Evaristo Coronado sorprende con su opinión sobre la falta de fichajes en Saprissa

Evaristo Coronado no le cierra la puerta a colaborar si en algún momento lo buscan para brindar su criterio o participar en alguna reunión puntual, pero dejó claro qué hará si lo llaman a ser parte del Comité Deportivo.

“El tiempo para estar metido ahí no lo tengo. Muchas veces, si uno se compromete a esas cosas, si lo quiere hacer bien, hay que invertir tiempo. No es solo decir ‘yo estoy’”, explicó Evaristo con claridad.

Coronado agregó que siempre ha estado a disposición del club en la parte de cuando necesiten hacer una consulta de cualquier cosa.

Si bien la experiencia y el conocimiento del ídolo morado son indiscutibles, él mismo reconoce que una posición en el Comité requiere un nivel de compromiso que, en este momento, no puede asumir.

A lo largo de los últimos años, Coronado ha seguido en contacto con la estructura del club. Primero con el grupo mexicano encabezado por Jorge Vergara, y después con Horizonte Morado, los actuales administradores de Saprissa. Siempre que lo han consultado, ha estado dispuesto a colaborar.

“Lo que he hecho en los últimos años, si me consultan algo, doy mi opinión, y en ella va el conocimiento de lo que es el fútbol a lo interno, durante los años que jugué y luego que me retiré”, recordó Evaristo.

Coronado dejó claro que si el nuevo Comité Deportivo o sus integrantes lo buscan para valorar algún aspecto o tema importante, su respuesta será afirmativa.

“Si Erick o quien esté al frente me consultan algo o me invitan a alguna reunión para ver algún tema que sea importante, posiblemente, como siempre lo he hecho, voy a decir que sí. Estar regularmente metido ahí no lo creo. Si me ocupan para valorar algo, ahí voy a estar”, manifestó.

“Es una posición que genera mucho desgaste, y creo que él está valorando el tema. No he hablado con él, pero imagino que debe estar sintiendo el peso de esa posición, que no es fácil”, dijo Evaristo Coronado, ante una eventual salida de Juan Carlos Rojas, del Deportivo Saprissa. (Prensa de Saprissa)

Sobre Lonis y Juan Carlos Rojas

Coronado también valoró de forma muy positiva la incorporación de Erick Lonis al Comité Deportivo de Saprissa. Para él, se trata de una gran noticia, no solo por la preparación de Lonis, sino por lo que representa tener a alguien de la casa en ese tipo de puestos.

“Sería muy bueno tener a alguien de la casa ahí adentro. Lonis lo conozco bastante bien, fue compañero mío en Saprissa. Es una persona preparada, con liderazgo, y puede aportar bastante para la institución”, opinó Evaristo.

Sobre la figura de Juan Carlos Rojas, presidente del club, el histórico delantero también tuvo palabras de comprensión. Sin tener contacto directo reciente con él, Coronado cree que la carga del puesto podría estar pasándole factura.

“Es una posición que genera mucho desgaste, y creo que él está valorando el tema. No he hablado con él, pero imagino que debe estar sintiendo el peso de esa posición, que no es fácil”, expresó.

En ese sentido, consideró clave que lleguen nuevos apoyos a la estructura del club, sobre todo si contribuyen a estabilizar las finanzas y a mantener la competitividad deportiva.

“Sería bueno un aporte que le ayude al club a estabilizar las finanzas. No sé cómo está la situación a lo interno”, concluyó.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.