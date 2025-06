Evaristo Coronado sorprende con su opinión sobre la falta de fichajes en Saprissa

El Deportivo Saprissa inició la pretemporada y lo hizo con pocos cambios en el plantel, únicamente con una contratación: la del volante Mauricio Villalobos, quien llegó a préstamo por un año procedente de Santa Ana.

También volvieron los defensas Pablo Arboine y Gerald Taylor, quienes estaban a préstamo, pero contrataciones confirmadas, solo la de Villalobos.

Del plantel salieron el defensa panameño Eduardo Anderson y el extremo Gino Vivi, quienes estaban a préstamo. También se marcharon el zaguero Douglas Sequeira y el volante Yoserth Hernández, quienes pasaron a préstamo a Sporting.

Muchos aficionados morados esperaban los refuerzos y hasta la salida de otros futbolistas, como Ryan Bolaños y el español Sabin Merino, quien no dio la talla, pero, hasta el momento, el plantel no ha hecho mayores variantes.

Evaristo Coronado, goleador histórico de la institución saprissista, dio su opinión sobre la falta de refuerzos en el equipo. Incluso explicó por qué, para él, no hay que alarmarse por la ausencia de nuevas figuras.

“Yo no lo veo mal. Lo que vería mal es que sigamos desarmando el equipo, porque el conjunto, en un cuadro de fútbol, no necesariamente tiene que ser el más talentoso, pero sí debe trabajar a la perfección y funcionar en la cancha como equipo”, dijo Evaristo.

Para Coronado, un buen cuadro no lo arman solo los talentosos, sino el conocimiento que los futbolistas tienen de las cualidades y condiciones de sus compañeros.

“Que sepan que a este jugador debo darle el balón al pie, al otro tirársela adelante porque es muy rápido, a otro hablarle de tal forma porque reacciona bien cuando le hablo tranquilo, al otro gritarle porque es la única forma en que entiende”, señaló Evaristo, quien añadió que todo ese trabajo de equipo no se logra en pocas semanas.

“El hecho de que no salga tanta gente me hace sentir cómodo, independientemente de si son los mejores o no. Al final, los campeonatos no los ganan las estrellas, los ganan los conjuntos, los equipos”, resaltó Evaristo Coronado.

El máximo goleador en la historia de Saprissa puso como ejemplo sus días como futbolista, cuando hizo una buena dupla con Hernán Medford.

“Yo sabía cómo era Medford, y cuando recibía un balón por el centro, le metía el pase al extremo y daba media vuelta para ir a recoger el centro de Medford, porque sabía que iba a llegar. Nos conocíamos a la perfección. Cuando él iba a línea de fondo, trataba de ubicarme porque venía el centro. Con el paso de los meses, uno se conoce mejor y lo hace bien”, opinó Evaristo.

Evaristo Coronado, goleador histórico del Deportivo Saprissa, cree en el conjunto, sin necesidad de estar sumando refuerzos en cada torneo.

Sobre la presencia de jóvenes en el plantel para el nuevo campeonato, Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, le da seguimiento a algunos muchachos a quienes incorporó al primer equipo, como Thiago Cordero, Maikell MacDonald, Kenneth González y Akheem Wilson. Evaristo Coronado está de acuerdo con sumar talento al grupo.

“Algunos muchachos que he visto últimamente lo han hecho bastante bien. Tampoco se les puede dar toda la carga a ellos porque están muy nuevos, y es importante que vayan viviendo el ambiente de estrés que se maneja en la primera categoría, y que de a poco se vayan incorporando a ese equipo que se va formando”, dijo Evaristo.

Para Coronado, los muchachos que han ido saliendo tienen sus condiciones.

“Hay detalles a corregir en ellos, pero eso es propio de la persona nueva. Con el paso de los meses y de los años, van a ser grandes jugadores para la institución”, aseguró Evaristo Coronado.

