Afición de Saprissa sueña con enfrentar a Alajuelense en semifinales

El Deportivo Saprissa logró el boleto a la siguiente fase del campeonato, pero todavía no tiene rival; eso se conocerá al finalizar la jornada 22, que se jugará este domingo.

Pese a que aún faltan dos puestos por definir, la afición saprissista desea enfrentar a Alajuelense en las semifinales.

Los morados quieren al archirrival de una vez, según se desprende del resultado del sondeo efectuado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace).

A los morados se les preguntó: ¿A quién prefieren enfrentar ustedes en semifinales? Como opción se les dio Alajuelense, ya clasificado, San Carlos, Herediano y Cartaginés, quienes disputan las últimas dos plazas.

Así terminó el sondeo que hizo La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa.

En total, participaron 1.252 personas, de las cuales 986 votaron que quieren a los manudos como adversarios en las semifinales. Otros 160 se inclinaron por San Carlos, 55 por Cartaginés y 51 prefirieron a Herediano.

Saprissa es segundo en la tabla de posiciones con 38 puntos y, si termina en esa ubicación, se enfrentará al tercero, que en este momento es San Carlos. Para que los tibaseños se midan a la Liga en semifinales, deben terminar en el cuarto lugar; es decir, perder o empatar el domingo contra Santa Ana y que San Carlos y Herediano ganen sus compromisos.

Pese al criterio de los aficionados, los jugadores morados hablan de terminar segundos, porque, en caso de conseguirlo, cerrarán en casa su serie semifinal.

“Ahora viene Santa Ana y buscamos cerrar bien en casa (para cerrar la semifinal en el Ricardo Saprissa), porque todos saben lo que significa la Cueva”, comentó Gino Vivi, quien anotó el gol de la victoria para Saprissa de visita contra Liberia. De hecho, para Gino fue el primer tanto que marca con su escuadra.

“Ese gol significa mucho. Desde que debuté lo venía buscando y no se me había dado por diferentes circunstancias. Estoy feliz; se lo dedico a todo el grupo, que me ha apoyado. Sacamos tres puntazos”, afirmó Gino.

Los aficionados del Deportivo Saprissa quieren jugar contra Alajuelense de una vez, al menos eso indicó la mayoría en el sondeo efectuado en el Canal de WhatsApp de La Nación Saprissa. (Prensa de Saprissa)

Vivi añadió que estar en el cuadro morado es un aprendizaje para él, pese a que estuvo en el club en divisiones menores. Gino es jugador de Los Angeles Galaxy, club de la MLS de Estados Unidos, y está a préstamo con los tibaseños.

“Estar en el primer equipo es otra cosa, pero he aprendido muchísimo, viniendo de menos a más. La idea es que en diciembre podamos ser campeones”, comentó Gino.

El jugador finaliza su contrato con Saprissa el próximo mes y, según señaló, todavía no sabe si continuará, si se extenderá el préstamo o si el Galaxy venderá su ficha.

“Ya veremos qué pasa. Es algo que está en el aire y yo estoy tranquilo. Estoy enfocado en el equipo y más que contento de estar en el grupo. Ya veremos qué pasa”, manifestó Gino, quien añadió que existen diferentes escenarios respecto a su futuro, pero él solo puede controlar lo que hace en la cancha.

Saprissa recibe el próximo domingo a Santa Ana a las 3 p. m., y Vivi resaltó que saldrán en busca de los tres puntos. El extremo indicó que es lindo jugar ante la afición morada y espera ser tomado en cuenta para ayudar al equipo a conseguir la victoria.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.