Saprissa ya tiene calendario en la Copa Centroamericana: ojo al cierre contra Olimpia de Honduras

En Saprissa ya piensan en los dos torneos en los que competirán: el campeonato nacional y, casi de inmediato, el inicio de la faena en el plano internacional.

El cuadro morado estará presente en la Copa Centroamericana de la Concacaf, donde debutará entre el 28 y el 30 de julio.

El conjunto tibaseño se encuentra en el grupo C, donde se enfrentará a Olimpia (Honduras), Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza (Panamá) y UMECIT (Panamá).

Saprissa ya tiene definido el orden de sus partidos para la fase de grupos, en la que afrontará una combinación de compromisos en Tibás y salidas internacionales en busca de avanzar de ronda.

El departamento de prensa de Saprissa informó que el equipo abrirá de visita, luego tendrá dos juegos en casa y cerrará con una salida, ante un rival que nadie desea enfrentar como visitante.

Los saprissistas culminarán la primera ronda de la Centroamericana entre el 25 y el 27 de agosto contra el Olimpia de Honduras.

Para nadie es un secreto que el cuadro catracho es de los más fuertes del área, por lo que Saprissa tendrá que lograr resultados positivos, primordialmente la victoria, en los tres primeros juegos antes de llegar al cierre contra los “Leones” del Olimpia.

El Deportivo Saprissa tendrá que llegar prácticamente clasificado a su último juego en la Copa Centroamericana. (JOHN DURAN/John Durán)

Saprissa comenzará su participación fuera de casa en la semana 1, cuando visite a UMECIT FC de Panamá. Posteriormente, los tibaseños disputarán dos encuentros consecutivos en el estadio Ricardo Saprissa.

Primero recibirán al Alianza de Panamá, en la semana 2, y luego enfrentarán al Deportivo Mixco de Guatemala, en la semana 3, en una seguidilla de partidos en casa que podría ser clave para las aspiraciones del grupo.

Tras quedar libre en la semana 4, Saprissa cerrará la fase de grupos con otra salida exigente al visitar al Olimpia de Honduras, en la semana 5, en uno de los duelos más atractivos de todos los grupos de la primera ronda.

La escuadra tibaseña tendrá así la oportunidad de sumar puntos importantes como local antes de afrontar su último compromiso de la fase de grupos lejos de casa, en un cierre que promete alta exigencia para los morados.

Calendario morado

Semana 1 del 28 al 30 de julio: UMECIT FC vs. Saprissa (visita)

Semana 2 del 4 al 6 de agosto: Saprissa vs. Alianza (casa)

Semana 3 del 11 al 13 de agosto: Saprissa vs. Mixco (casa)

Semana 4 del 18 al 20 de agosto: libre

Semana 5 del 25 al 27 de agosto: Olimpia vs. Saprissa (visita)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.