Copa Centroamericana de Concacaf: este es el grupo de Saprissa

Kendall Waston es una de las figuras de Saprissa que jugarán la Copa Centroamericana de Concacaf.

El Deportivo Saprissa dice presente de nuevo en la Copa Centroamericana de Concacaf y los morados quieren que esta vez sí logren trascender en esta competición internacional.

La “S” se encuentra en el grupo C, donde se enfrentará contra Olimpia (Honduras), Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza (Panamá) y UMECIT (Panamá).

“Para nosotros este torneo es fundamental por dos cosas, no sé si se dieron cuenta de cuántos jugadores se promocionaron en el certamen pasado. Algunos jugadores de ese torneo fueron a Ecuador, a jugar de otros equipos”, expresó Erick Lonis.

Contó que en el club morado dieron seguimiento a algunos futbolistas y se dieron cuenta de que ya los tenían vendidos.

“Luego tenemos que volver a la competición internacional y regresar en buen nivel; tenemos que volver a competir a nivel internacional porque el torneo pasado nos fue bastante mal y fue muy dura la eliminación, tenemos que competir a gran nivel”, agregó Lonis.

Este miércoles, un día después de que se efectuó el sorteo, se realizó el taller de Concacaf con todos los clubes participantes y el calendario oficial se tendrá a mano hasta la próxima semana.

Cada club tendrá dos partidos en casa y dos como visitante en la fase de grupos, donde avanzarán los primeros dos lugares. Luego vendrán las series de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta.

Los cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana de Concacaf y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones.

Fechas de la Copa Centroamericana de Concacaf

Semana 1 de la Fase de Grupos: 28-30 de julio de 2026.

Semana 2 de la Fase de Grupos: 4-6 de agosto de 2026.

Semana 3 de la Fase de Grupos: 11-13 de agosto de 2026.

Semana 4 de la Fase de Grupos: 18-20 de agosto de 2026.

Semana 5 de la Fase de Grupos: 25-27 de agosto de 2026.

Cuartos de Final: 8-10 y 15-17 de setiembre de 2026.

Semifinales y Play-In: 20-22 y 27-29 de octubre de 2026.

Finales: 2 y 6 de diciembre de 2026.

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