Copa Centroamericana de Concacaf: Conozca los rivales de Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés

Liga Deportiva Alajuelense es el actual tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés conocieron sus rivales en la cuarta edición de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 y aunque parezca trillado, no se percibe ningún grupo fácil.

Recuerde que la Liga llega a esta competición como el tricampeón del área. Para esta cuarta edición, los rojinegros aspiran al “tetra”.

“El equipo rojinegro buscará ahora alcanzar el tetracampeonato regional y continuar fortaleciendo su protagonismo internacional en una competición donde se ha convertido en uno de los grandes referentes del área”, aseguró Alajuelense en un comunicado.

Sin embargo, tener ese cetro como campeón de Centroamérica seduce a los otros equipos nacionales, así como a clubes que se preparan con la firme intención de ganar esta competencia.

“Este es el torneo internacional más importante para todos nuestros equipos”, expresó el exjugador hondureño Amado “Lobo” Guevara, quien participó en el sorteo.

Al empezar, el “Lobo” sacó la primera esfera del bombo 1 y así fue como Alajuelense quedó sembrado como cabeza de serie del grupo A.

Muy rápido se avanzó y curiosamente, ningún equipo tico está en el mismo grupo. De darse un cruce entre equipos nacionales, sería más adelante, en las series de eliminación directa.

Así quedaron los grupos

Grupo A

Alajuelense (Costa Rica), Plaza Amador (Panamá), Xelajú (Guatemala), Luis Ángel Firpo (El Salvador) y Diriangén (Nicaragua).

Grupo B

Herediano (Costa Rica), Antigua (Guatemala), Marathón (Honduras), Real Estelí (Nicaragua) y Alianza (El Salvador).

Grupo C

Olimpia (Honduras), Saprissa (Costa Rica), Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza (Panamá) y UMECIT (Panamá).

Grupo D

Municipal (Guatemala), Motagua (Honduras), Cartaginés (Costa Rica), FAS (El Salvador) y Verdes (Belice).

Este es el resultado del sorteo de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

El calendario con fechas exactas y localías se dará a conocer en las próximas horas por parte de Concacaf.

Tome en cuenta que la competición comenzará a finales de julio y se extenderá hasta diciembre, cuando se dispute la gran final del torneo.

La fase de grupos se jugará entre el 28 de julio y el 27 de agosto, mientras que las series de eliminación directa arrancarán en setiembre y culminarán con las finales programadas para el 2 y 6 de diciembre.

En la fase de grupos, los clubes se enfrentarán una vez contra cada rival de su grupo para un total de cuatro partidos por club (dos como local y dos como visitante), a lo largo de las cinco semanas programadas.

Los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa, que consistirá en series de ida y vuelta.

Esta etapa comenzará con los cuartos de final, seguida por las semifinales y el Play-In, y concluirá con la final, donde se coronará al campeón de Centroamérica.

Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Además, el campeón también recibirá un pase directo a los octavos de final de Concachampions.

Aunque muchos en el fútbol nacional tienden a restarle importancia a la Copa Centroamericana de Concacaf, pareciera que algunas cosas van cambiando.

Horas antes del sorteo, Erick Lonis dejó claro que mucho de lo que está planeando Saprissa tiene que ver de manera directa con la Copa Centroamericana.

“Para nosotros este torneo es fundamental por dos cosas, no sé si se dieron cuenta de cuántos jugadores se promocionaron en el certamen pasado. Algunos jugadores de ese torneo fueron a Ecuador, a jugar de otros equipos”, expresó Erick Lonis.

Añadió que ellos dieron seguimiento a algunos futbolistas y se percataron de que ya los tenían vendidos.

“Luego tenemos que volver a la competición internacional y regresar en buen nivel; tenemos que volver a competir a nivel internacional porque el torneo pasado nos fue bastante mal y fue muy dura la eliminación, tenemos que competir a gran nivel”, apuntó el saprissista Erick Lonis.

Bajo su formato actual, que se estrenó en 2023, Alajuelense ha ganado las tres ediciones, en finales ante equipos de Nicaragua y Guatemala. El año anterior, los rojinegros se impusieron al Xelajú en un emocionante duelo que se definió por penales.