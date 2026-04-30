Copa Centroamericana 2026: Concacaf revela fechas de partidos y los clubes clasificados

Liga Deportiva Alajuelense es el actual tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa y Herediano ya tienen boleto en mano para jugar la edición 2026 de la Copa Centroamericana de Concacaf. Además, pronto se conocerá el nombre del cuarto clasificado por Costa Rica, que podría ser Cartaginés o Liberia.

Mientras se acerca el desenlace del Torneo de Clausura 2026, la Concacaf ya empieza a girar información relevante para que los equipos empiecen a trazar su planificación y luego no salten las excusas.

El sorteo de la cuarta edición de este torneo regional, que sirve como clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2027, determinará los grupos y los enfrentamientos que definirán el camino de cada club participante hacia la final.

Concacaf dio a conocer que el sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026 se llevará a cabo el martes 26 de mayo en Miami, Florida, a las 6 p. m. (hora de Costa Rica).

El torneo regional, del que Alajuelense es tricampeón, ya cuenta con 13 clubes centroamericanos que han asegurado su plaza.

El torneo comenzará con cuatro grupos de cinco clubes cada uno. En esta primera ronda, los equipos se enfrentarán una vez contra cada rival de su grupo, lo que suma un total de cuatro partidos por club (dos como local y dos como visitante) a lo largo de las cinco semanas programadas.

Tras la fase de grupos, los dos primeros clasificados de cada uno avanzarán a la fase de eliminación directa. Esta etapa constará de partidos de ida y vuelta, comenzando con los cuartos de final, seguidos de las semifinales y el Play-In (para ir a la Copa de Campeones de Concacaf), y concluyendo con la final, en la que se coronará al campeón de Centroamérica.

Cronograma de la Copa Centroamericana

Fase de grupos

Semana 1: 28-30 de julio de 2026.

Semana 2: 4-6 de agosto de 2026.

Semana 3: 11-13 de agosto de 2026.

Semana 4: 18-20 de agosto de 2026.

Semana 5: 25-27 de agosto de 2026.

Cuartos de Final: 8-10 de setiembre y 15-17 de setiembre de 2026.

Semifinales y Play-In: 20-22 de octubre y 27-29 de octubre de 2026.

Finales: 2 de diciembre y 6 de diciembre de 2026.

Además, los semifinalistas y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027. El campeón también obtendrá un pase directo a los octavos de final de la máxima competencia de la Confederación, que reúne a 27 clubes.

¿Cómo será el sorteo?

El sorteo se realizará mediante un sistema que emplea cinco bombos. Los 20 clubes participantes se distribuirán en cinco bombos de acuerdo con su Ranking de Clubes Concacaf con corte al 25 de mayo de 2026, de la siguiente manera:

Bombo 1: Los cuatro clubes mejor clasificados.

Bombo 2: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados.

Bombo 3: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados.

Bombo 4: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados.

Bombo 5: Los cuatro clubes peor clasificados.

El sorteo comenzará seleccionando aleatoriamente una esfera del Bombo 1 y asignando ese club al Grupo A, en la posición A1. Este proceso se repetirá para todas las esferas del Bombo 1, colocando a los clubes en orden secuencial en la posición 1 de los Grupos B, C y D.

Se seguirá el mismo procedimiento para los Bombos 2, 3, 4 y 5, utilizando las posiciones de los grupos 2, 3, 4 y 5, respectivamente.

Al finalizar el sorteo, cada grupo contendrá un club de cada bombo y no más de dos clubes de la misma asociación miembro.

(La Nación/Fotografía)

La Concacaf publicará la posición final de los bombos en los días previos al sorteo oficial.

Clubes clasificados a la Copa Centroamericana 2026

Hasta el momento, 13 clubes de siete países que pertenecen a Concacaf se han clasificado para el torneo, en función de su desempeño en sus respectivas ligas nacionales.

Estos clubes son (ordenados por país):

Belice (1): Verdes FC.

Costa Rica (3): Alajuelense, Herediano y Saprissa.

El Salvador (2): LÁ Firpo y FAS.

Guatemala (2): Antigua y Municipal.

Honduras (2): Club Olimpia y Motagua.

Nicaragua (1): Diriangén.

Panamá (2): Alianza y Plaza Amador.

Los siete clubes participantes restantes (Costa Rica: 1, El Salvador: 1, Guatemala: 2, Honduras: 1, Nicaragua: 1, Panamá: 1) serán confirmados para el 24 de mayo de 2026.

¿Qué pasa con esa plaza pendiente para Costa Rica?

Si Herediano o Saprissa se quedan con el título nacional, el cupo sería para Cartaginés, por tabla acumulada, o bien, si los brumosos se coronan campeones en este torneo.

Pero Liberia también puede ir a la Copa Centroamericana, algo que lograría si se proclama monarca del fútbol tico, pues tienen prioridad los monarcas de los dos torneos del año.