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Copa Centroamericana 2026: Concacaf revela fechas de partidos y los clubes clasificados

El sorteo de la Copa Centroamericana será el 26 de mayo en Miami y la Concacaf ya entregó el cronograma de juegos

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense es el equipo que ha sabido sacarle el jugo económico a la Copa Centroamericana de Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense es el actual tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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