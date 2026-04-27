Así quedan los cupos de Costa Rica para la Copa Centroamericana

El cierre del Torneo de Clausura 2026 no solo coronará a un nuevo monarca, sino que también dictó sentencia sobre la última plaza disponible para la cita Centroamericana. En la imagen se observa a Cartaginés celebrando.

Tras la conclusión de la fase regular del Torneo de Clausura 2026, no solo quedaron establecidos los cruces por el título, sino que también se ratificaron casi todos los cupos para la próxima edición de la Copa Centroamericana 2026.

Los equipos clasificados son en primer lugar Alajuelense, escuadra que, pese a quedar fuera de las semifinales, garantizó su boleto al Torneo de Centroamérica gracias a ser el campeón del Torneo de Apertura 2025.

Por su parte, Saprissa y Herediano también ratificaron su presencia en el torneo regional. Ambos clubes aseguraron su espacio al consolidarse en la primera y tercera casilla de la tabla acumulada, respectivamente; se les otorga el derecho de competir internacionalmente, sin que su presencia dependa de la obtención del título.

El último boleto se encuentra en disputa entre el Cartaginés y Liberia. El panorama favorece al conjunto brumoso, pues al consolidarse en la cuarta casilla de la tabla acumulada con 60 puntos, accedería al certamen en caso de que Saprissa o el Herediano se coronen campeones. Pese a que la escuadra pampera iguala en el registro con las mismas 60 unidades, el balance de goleo favorece a los de la Vieja Metrópoli, quienes ostentan un +13 frente al +5 del cuadro liberiano.

Asimismo, la escuadra blanquiazul obtendría dicha plaza de manera directa en caso de adjudicarse el título del actual torneo.

Sin embargo, el panorama del Liberia resulta más complejo, pues su única vía para acceder a la Copa Centroamericana consiste en adjudicarse el cetro del Clausura 2026. Para el conjunto pampero no existe alternativa distinta a la obtención del título; un eventual campeonato liberiano desplazaría automáticamente al Cartaginés, dejándolo sin posibilidades de participar en el certamen regional.

De esta manera, el cierre del certamen no solo definirá al nuevo monarca del fútbol nacional, sino que también completará el cuadro de honor de los representantes costarricenses que buscarán la gloria regional en la Copa Centroamericana.