Fútbol

Así quedan los cupos de Costa Rica para la Copa Centroamericana

Tres clubes sellaron su pasaporte a la Copa Centroamericana, mientras que dos equipos aguardan para definir al último representante

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Por Steven Torres
Guadalupe vs. Cartaginés
El cierre del Torneo de Clausura 2026 no solo coronará a un nuevo monarca, sino que también dictó sentencia sobre la última plaza disponible para la cita Centroamericana. En la imagen se observa a Cartaginés celebrando. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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