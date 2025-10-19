Puro Deporte

Saprissa y sus aficionados lloran la partida de una de las integrantes más queridas de la Ultra

Su partida dejó una enorme tristeza entre los aficionados, quienes, por lo general, la veían en el estadio

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa y sus aficionados están de luto por la partida de una de las seguidoras más queridas del equipo, una morada de hueso colorado, a quien era común ver en el estadio.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

