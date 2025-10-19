Saprissa y sus aficionados lloran la partida de una de las integrantes más queridas de la Ultra

El Deportivo Saprissa y sus aficionados están de luto por la partida de una de las seguidoras más queridas del equipo, una morada de hueso colorado, a quien era común ver en el estadio.

Su muerte dejó un vacío entre los saprissistas, quienes lamentaron su partida en redes sociales. Con una esquela en sus plataformas, Saprissa despidió a María Díaz Díaz.

La “abuelita de la Ultra”, así era conocida doña María, quien falleció el sábado, lo que llenó de dolor a los morados.

“Le enviamos el más fuerte de los abrazos en estos momentos tan difíciles a toda su familia y allegados”, escribió Saprissa en sus redes sociales.

En Facebook, los mensajes de dolor y, a la vez, de aliento para la familia de María Díaz Díaz no se hicieron esperar.

“Descansa en paz. Siempre apoyó al equipo de sus amores y nos enseñó a muchos de nosotros lo que era realmente sentir pasión y orgullo por el equipo más grande de Centroamérica. Paz, resignación y consuelo a su familia y a toda la familia morada”, escribió Guillermo Ramírez.

Un pensamiento similar externó Fernando Prado, quien posteó: “Que en paz descanse y brille la luz perpetua para ella. Mi sentido pésame para la familia; que Dios le dé mucha fortaleza. Descanse en paz, amiga, buen viaje al más allá. Amén”.

Cristian Chomes señaló que se fue una morada de corazón. “Descanse en paz, abuelita. Que Dios la tenga en su santa gloria”.

Maria Diaz, fue una fiel aficionada del Deportivo Saprissa. (Facebook El Podcast de la Hinchada/Facebook El Podcast de la Hinchada)

Hasta un seguidor de Alajuelense, como Hubert Gómez, escribió en las redes moradas para despedir a la abuelita morada. “De un liguista de corazón, mi más sentido pésame para toda la familia; también para la Ultra Morada, que le tenían mucho cariño y respeto a la abuelita, quien se ganó el aprecio de propios y extraños. De Dios goce”.

Héctor Muñoz destacó que doña María y Saprissa son de esos amores eternos e incondicionales que trascienden lo terrenal.

“Son esos amores que no destiñen ni claudican, lo que no le puedes explicar a los novatos que dan sus primeros pasos defendiendo al equipo. La abuela morada deja su huella imborrable y ahora, desde el cielo, lo disfruta aún más. Descansa en paz, doña María… misión cumplida”, escribió Héctor.