Puro Deporte

Saprissa y Alajuelense se enfrentan por un cupo a Concacaf y Uncaf: fechas de los partidos

En una serie de ida y vuelta se conocerá al representante de Costa Rica

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Por Milton Montenegro y Fanny Tayver Marín
13/02/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo femenino de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se enfrentarán en una final a ida y vuelta, por representar al país en los torneos de Uncaf y Concacaf Femenino. (Jose Cordero/José Cordero)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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