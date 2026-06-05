Saprissa y Alajuelense se enfrentan por un cupo a Concacaf y Uncaf: fechas de los partidos

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se enfrentarán en una final a ida y vuelta, por representar al país en los torneos de Uncaf y Concacaf Femenino.

Saprissa y Alajuelense deben definir cuál de los dos representará a Costa Rica en la Uncaf 2026 y la Concacaf 2027.

Ambos clubes son campeones nacionales y definirán en la cancha el derecho de jugar los torneos internacionales.

Alajuelense ganó el Apertura 2025 y Saprissa el Clausura 2026 del fútbol femenino, y uno de los dos tendrá el privilegio de disputar las copas internacionales.

La Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) determinó que la definición del representante de Costa Rica para las competiciones internacionales de Uncaf 2026 y Concacaf 2027 será mediante una serie final entre los clubes campeones de la temporada 2025-2026.

Las moradas enfrentarán a Alajuelense en una serie de ida y vuelta que definirá uno de los boletos costarricenses para las competiciones de Uncaf y Concacaf, según lo definido por la Uniffut.

Programación oficial de la Serie Clasificatoria hacia UNCAF y CONCACAF.#SomosUNIFFUT pic.twitter.com/GeQlJzXurp — UNIFFUT Costa Rica (@UniffutCR) June 5, 2026

El primer compromiso se disputará el próximo 21 de junio a las 11 a. m. en el Estadio Colleya Fonseca, donde las tibaseñas buscarán hacerse fuertes en casa y tomar ventaja en la eliminatoria.

La serie se cerrará el 28 de junio, también a las 11 a. m., cuando Saprissa visite el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Liga Deportiva Alajuelense para disputar el encuentro de vuelta.

Las canchas de los estadios Ricardo Saprissa y Alejandro Morera Soto están recibiendo trabajos de mejora en estas semanas.

“El Comité Director determinó que la definición del representante nacional deberá realizarse bajo un formato de ida y vuelta, decisión fundamentada en principios de juego limpio, equidad deportiva y competitividad, considerando que ambas instituciones alcanzaron méritos deportivos equivalentes al coronarse campeonas de sus respectivos certámenes”, se lee en el pronunciamiento de la Uniffut.

El clásico femenino volverá a ser escenario de una disputa trascendental, esta vez con el premio de avanzar a las competencias regionales.

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