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¿Quién irá a Uncaf y Concacaf? Uniffut toma esta decisión que involucra a Alajuelense y Saprissa FF

El fútbol femenino de Costa Rica tiene un cupo para la Uncaf 2026 y la Concacaf 2027: ¿Le toca a Alajuelense o a Saprissa FF?

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Por Fanny Tayver Marín
Abril empieza con el clásico femenino entre Saprissa FF y Liga Deportiva Alajuelense.
En la temporada 2025-2026 hubo dos campeones de fútbol femenino: Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF. (Prensa Saprissa y Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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