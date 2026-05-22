¿Quién irá a Uncaf y Concacaf? Uniffut toma esta decisión que involucra a Alajuelense y Saprissa FF

En la temporada 2025-2026 hubo dos campeones de fútbol femenino: Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF.

Si las leonas de Liga Deportiva Alajuelense ganaron el Torneo de Apertura 2025 y las moradas de Saprissa FF son las vigentes monarcas del Torneo de Clausura 2026, ¿cuál de los dos equipos representará al fútbol femenino de Costa Rica en las competiciones internacionales venideras?

No se trata de una adivinanza, tampoco de una pregunta del programa ‘¿Quén quiere ser millonario?’ de Teletica; sino que es algo que tiene que resolverse dentro de la cancha, según determinó la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut).

Pudo considerarse el criterio de definirlo todo a través de la tabla acumulada de la temporada, en la que la Liga alcanzó 79 puntos y Saprissa FF fue segundo, con 57 unidades.

Sin embargo, la decisión fue que Alajuelense y Saprissa FF luchen por ganarse el derecho de ir a jugar en esos eventos internacionales.

En un comunicado emitido por la Uniffut se dio a conocer que la definición del representante de Costa Rica para las competiciones internacionales de Uncaf 2026 y Concacaf 2027 será mediante una serie final entre los clubes campeones de la temporada 2025-2026.

Ahí se indica que el acuerdo fue tomado de manera unánime por el Comité Director de Uniffut, durante la Sesión Ordinaria N.° 020-2026, donde se analizó qué era lo mejor, en vista de que se cuenta con dos campeones distintos en los torneos nacionales de la temporada.

A pesar de que las finales de los primeros dos torneos cortos de la Liga Premier Femenina fueron a partido único, esta vez se implementará una serie de ida y vuelta, con dos clásicos femeninos que desde ya se vuelven más que atractivos.

“El Comité Director determinó que la definición del representante nacional deberá realizarse bajo un formato de ida y vuelta, decisión fundamentada en principios de juego limpio, equidad deportiva y competitividad, considerando que ambas instituciones alcanzaron méritos deportivos equivalentes al coronarse campeonas de sus respectivos certámenes”, se lee en el pronunciamiento.

La Uniffut informó que el orden de localía para los encuentros será definido mediante sorteo, el cual contará con la presencia de representantes de Alajuelense y Saprissa FF.

“Con esta serie, se definirá al club que representará al país en los torneos internacionales organizados por Uncaf en 2026 y Concacaf en 2027″, indicó la Uniffut.

Todavía no hay fechas definidas para esos dos duelos entre las leonas y las moradas, que serán más que atractivos y en los que habrá mucho en juego.

Para esta serie de ida y vuelta, la Liga sí podrá contar con Noelia Bermúdez, Fabiola Villalobos, Paula Coto, Gabriela Guillén y Paula Arce.

Ellas fueron sancionadas tras la semifinal que Dimas Escazú le ganó a la Liga, pero el castigo deben cumplirlo en partidos de campeonato nacional.

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