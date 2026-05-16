Gloriana Villalobos recuerda esos años en los que a Saprissa le tocó llevar palo: ‘Ha sido muy duro’

Unas veces se llora de frustración, tristeza o rabia, pero en esta ocasión, las jugadoras de Saprissa saborearon lágrimas de alegría, porque al fin se les hizo y después de ocho años vuelven a ser campeonas nacionales de fútbol femenino.
“No tengo palabras para expresar lo que significa para nosotras, somos las que hemos estado ahí, madrugada tras madrugada, llevando palo por cinco o seis años (siete años y medio), que es lo que hemos estado intentando quedar campeonas y no se nos ha dado.
”Ha sido muy duro, demasiado duro, pero creo que siempre recompensa para el que no se rinde. Ahí seguimos y seguimos, cada vez traemos más jugadoras, para reforzarnos, para intentarlo y este es el que se nos dio”, expresó Gloriana Villalobos en la transmisión de TD Más.
La mediocampista de la “S” aseguró que esta victoria en la final ante Dimas Escazú (3-1), a partido único y la satisfacción de ser campeonas otra vez es algo que se lo merecía el equipo, así como esos aficionados que pese a todo han estado con ellas y a sus familias.
“Nos han visto llorar, nos han visto pasarla mal cada madrugada frustradas, esto es para ellos, que nos han sostenido, no nos han dejado caer y felices, este título es para ellos, para la gente que estuvo en los torneos que no pudimos ganar”, destacó Gloriana Villalobos.