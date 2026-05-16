Saprissa vuelve a reinar en femenino; Roberto Artavia elogia a las jugadoras y revela la clave del título

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, está feliz con el título del equipo femenino.

Desde el 2018, las moradas no lograban un cetro y lo consiguieron al derrotar en la final 3-1 a Dimas Escazú.

Artavia elogió a las chicas y les agradeció que compartieran con él el trofeo y, además, le permitieran posar con ellas en la fotografía oficial del campeonato.

“Es mucha alegría compartir con ellas, estaban realmente satisfechas y emocionadas por el trabajo hecho. El fútbol femenino es amateur y el verdadero premio para ellas es la competencia, la dinámica del grupo, el sentido de pertenencia a una institución como Saprissa y, afortunadamente, con eso bastó para motivarlas y para que llegaran a un desempeño realmente muy bueno.

“Más allá del campeonato, es un equipo que toca la bola, que tiene una mediacancha, defiende en bloque, ataca por los costados, en fin, con buena técnica, dinámica y táctica, y eso creo que nos debe llenar de satisfacción a todos”, dijo Roberto Artavia.

Para Artavia, quien apenas tiene cuatro meses como jerarca de Saprissa, es su segundo título; recientemente el equipo masculino se coronó campeón del Torneo de Copa, pero el presidente morado aclaró que no es un logro de él y, con nombres y apellidos, dio a conocer quién levantó al equipo femenino.

“El campeonato nos da una enorme alegría como institución, siempre decimos que Saprissa juega a ganarlo todo, pero estos dos títulos no los tengo yo, los dos cetros los tiene el club, los jugadores y los cuerpos técnicos. A mí me corresponde conseguir algunos recursos, tomar algunas decisiones de personal, asegurar cierto nivel de talento, pero en realidad, en el caso del femenino en particular, el mayor crédito hay que dárselo a Erick Lonis”, destacó Roberto Artavia.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, estuvo en el Estadio Nicolás Macís, en Escazú, donde compartió y festejó con el equipo femenino, el título de campeonas nacionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Artavia añadió que Lonis insistió en que el equipo volviera a competir el año pasado, cuando Saprissa decidió salir del campeonato.

“Erick se encargó de formar una planilla que la vino reforzando a lo largo del año para llegar a obtener el resultado que obtuvimos. Por otro lado, resalto al equipo administrativo entero, empezando por Omar Hernández (gerente de Saprissa), quien ha acompañado al plantel en todos los estadios, tiene una excelente relación con el técnico y las jugadoras y se ha encargado de crearles un ambiente muy positivo. El mérito mayor es para Erick, Omar, el cuerpo técnico y las jugadoras”, indicó Roberto Artavia.

El jerarca de los morados opinó que los equipos de Primera División deben invertir en el torneo femenino para fortalecerlo, porque, para él, tiene calidad y es una lástima que se vaya a perder.

“Después de ver al equipo competir, ver a Dimas Escazú competir con nosotros y, conociendo la calidad que ha demostrado el certamen, es obvio que hay talento, calidad, se juega mejor y es una lástima dejarlo perder. Hay material para desarrollar un fútbol competitivo, todas en todos los equipos han crecido. Estoy seguro de que, en el futuro, Saprissa competirá, ganaremos algunos cetros, otros no, pero lo importante es que vamos a seguir apoyando al equipo para que tenga los recursos que requiere para mantenerse competitivo y, ojalá, ganando muchos títulos”, manifestó Roberto Artavia.

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