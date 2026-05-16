Puro Deporte

Saprissa vuelve a reinar en femenino; Roberto Artavia elogia a las jugadoras y revela la clave del título

El presidente morado agradeció a las muchachas el título y que lo dejaran compartir con ellas el festejo

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Por Milton Montenegro

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, está feliz con el título del equipo femenino.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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