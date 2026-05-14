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Saprissa vs. Herediano: José Giacone hace un cambio en la alineación que sorprende a todos

El entrenador del Herediano, José Giacone, hizo un cambio que pocos imaginaban para el duelo ante Saprissa por la final de segunda fase

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Por Juan Diego Villarreal
Primer duelo de la final del campeonato nacional Saprissa vs Herediano por el torneo de Clausura 2026.
Este aficionado del Saprissa recibió con este gesto al bus del Herediano, a su llegada al estadio Ricardo Saprisssa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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José GiaconeHeredianoSaprissaTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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