Saprissa vs. Herediano: José Giacone hace un cambio en la alineación que sorprende a todos

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este aficionado del Saprissa recibió con este gesto al bus del Herediano, a su llegada al estadio Ricardo Saprisssa.

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, sorprendió con su alineación de este miércoles ante el Deportivo Saprissa, por el juego de ida de la final de segunda fase, programado para las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Giacone envió al terreno de juego a dos centros delanteros y sacrificó a uno de sus tres defensas centrales, para el primer duelo ante los morados, en comparación a los dos últimos compromisos ante el Cartaginés.

El Team alineará con: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown y Everardo Rubio; Yurguin Román, Sergio Rodríguez, Darryl Araya y Keysher Fuller; Elías Aguilar, José de Jesús Tepa González y Marcel Hernández.

El entrenador rojiamarillo incluyó al mexicano Tepa González en lugar del central hondureño Getsel Montes. El delantero anotó en el último enfrentamiento entre morados y florenses en el Estadio Ricardo Saprissa, donde los locales ganaron 2-1.

En el banquillo florense estarán Allan Cruz, Luis Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Getsel Montes, Jurguens Montenegro, Anthony Walker y Rándal Leal.