Saprissa vs. Alajuelense: Uno de los dos clubes deberá pagar más de ¢2 millones en multas; vea los motivos

El primer clásico de la final de segunda ronda entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense no solo dejó a todos en suspenso y con los pelos de punta, luego del 2-2 en el Estadio Ricardo Saprissa; sino que uno de los dos equipos tendrá que pagar ¢2.337.500 en multas.
Según el pronunciamiento del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, dicho monto corresponde a una serie de multas que se le impusieron al Deportivo Saprissa.
Y este es el detalle:
- Una multa de ¢1.687.500 de conformidad con el artículo 32bis al ser la cuarta vez en el torneo que retrasa del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.
- Una multa de ¢400.000 y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local de conformidad con el artículo 55.2 inciso m) al ser la primera vez que se ve el uso de extintores de manera indebida.
- Una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 57 inciso 2) al ser la primera vez que no utilizan el audio del himno oficial.