Saprissa vs. Alajuelense: Uno de los dos clubes deberá pagar más de ¢2 millones en multas; vea los motivos

Kenyel Michel y Joseph Mora protagonizaron varios duelos en el juego de ida de la final de segunda ronda entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

El primer clásico de la final de segunda ronda entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense no solo dejó a todos en suspenso y con los pelos de punta, luego del 2-2 en el Estadio Ricardo Saprissa; sino que uno de los dos equipos tendrá que pagar ¢2.337.500 en multas.

Según el pronunciamiento del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, dicho monto corresponde a una serie de multas que se le impusieron al Deportivo Saprissa.

Y este es el detalle: