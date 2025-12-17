Saprissa vs. Alajuelense: ¿Dónde y a qué hora ver el primer partido de la final?

Las graderías del estadio Ricardo Saprissa estarán repletas de aficionados este miércoles 17 de diciembre para el primer partido de la final entre Saprissa y Alajuelense.

Saprissa y Alajuelense disputarán este miércoles 17 de diciembre el primer partido de la final de segunda fase del Torneo Apertura 2025 y todo el país estará pendiente del duelo entre los dos colosos del fútbol costarricense.

Los tibaseños serán locales en este compromiso inicial, mientras que el segundo y definitivo partido de esta serie se realizará el próximo sábado 20 de diciembre en el estadio Alejandro Morera Soto.

El juego de ida de este miércoles está programado para las 8 p. m. y podrá verse en televisión a través del canal FUTV, presente en las cableras del país.

Será un clásico a estadio lleno, pues la totalidad de las entradas se agotaron rápidamente para los dos compromisos.

Saprissa necesita ganar esta final de segunda fase para forzar a una gran final -también contra los rojinegros- la próxima semana.

Por su parte, Liga Deportiva Alajuelense tiene la posibilidad de ser campeón de una vez, si gana esta primera serie ante los morados, pues también obtuvo el primer puesto en la fase de clasificación.