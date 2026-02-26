Puro Deporte

Saprissa vivió una tarde en helicóptero: presidente de Teletica lleva a jugadores a sobrevolar San José

René Picado, presidente de Televisora de Costa Rica y principal accionista de Horizonte Morado, compartió con los jugadores hasta en helicóptero

Por Milton Montenegro
Un helicóptero aterrizó en la explanada oeste del estadio Saprissa, este miércoles.
Un helicóptero aterrizó en la explanada oeste del estadio Saprissa, este miércoles. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla./Foto: captura de pantalla.)







