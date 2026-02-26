Saprissa vivió una tarde en helicóptero: presidente de Teletica lleva a jugadores a sobrevolar San José

Un helicóptero aterrizó en la explanada oeste del estadio Saprissa, este miércoles. Foto: captura de pantalla.

Observar San José como pocos lo han visto, desde las alturas, en el aire. Ese fue el momento que vivieron algunos integrantes del Deportivo Saprissa, quienes en helicóptero sobrevolaron la capital.

En Tibás, muchos se alertaron y asombraron al mirar una aeronave volar por el cantón; incluso algunos vieron que el aparato aterrizó en el Estadio Ricardo Saprissa.

Se trataba del helicóptero de René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica y principal accionista del equipo morado.

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, le contó a La Nación que René Picado no llegó al estadio en la aeronave, pero solicitó la presencia de la misma tras una reunión que tuvo en el inmueble saprissista.

“Tuvimos un convivio con los equipos femenino y masculino de Primera División y con todo el personal administrativo. René no solo llegó, sino que nos patrocinó todo este convivio. Facilitó su helicóptero para la gente que quería darse una vueltita y ver San José desde el aire”, dijo Artavia.

El jerarca morado manifestó que pasaron un rato muy agradable.

“Yo no me subí, pero mucha gente se dio la vuelta”, agregó Artavia, quien además detalló el objetivo de la reunión en el estadio.

René Picado Cozza, principal accionista de Horizonte Morado, se reunió con los jugadores del Deportivo Saprissa. (GRACIELA SOLIS)

“René me pidió que yo diera las palabras, que fueron sobre la importancia de integrarnos como una familia, de compartir valores, la importancia de tener un convivio como este, de compartir estos momentos y, por supuesto, el enorme agradecimiento a René por su apoyo”, manifestó Roberto Artavia.

Todos estuvieron presentes, hasta René Picado Riba, hijo del presidente de Televisora de Costa Rica e integrante de la junta directiva de Saprissa.

“René ahora va más al estadio, definitivamente está más cerca del equipo en general, pero en realidad el convivio era parte de unirnos todos: los accionistas de Horizonte Morado, la directiva de Saprissa, el personal administrativo, los equipos de Primera; compartir, conocernos. Tener un rato, no para hablar de fútbol, o de arbitraje o competencia, sino de más cercanía personal”, resaltó el presidente de Saprissa.

Artavia señaló que René Picado hijo llegó en automóvil, igual que el resto de la directiva.

“René Picado padre también llegó en carro y después llegó el helicóptero cuando ya habíamos empezado el convivio. No te puedo jurar si René se marchó en el helicóptero, pero fue parte de todo, como principal accionista de Horizonte Morado, y su cercanía nos es importante”, manifestó Roberto Artavia.

Un helicóptero aterrizó en la explanada oeste del estadio Saprissa, este miércoles. Foto: Instagram Bancy Hernández. (Foto: Instagram Bancy Hernández./Foto: Instagram Bancy Hernández.)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.