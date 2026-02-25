‘Esto es cine’: El video del clásico que Saprissa recomienda ver

El Deportivo Saprissa le sigue sacando el jugo a la victoria 2-1 en el clásico contra Alajuelense.

En sus redes sociales no solo ha compartido imágenes del juego del sábado pasado, sino que en uno de sus posteos en X, los morados invitaron a repasar las principales fotografías.

Horas después del compromiso que los tibaseños ganaron con goles de Luis Javier Paradela y Ariel Rodríguez desde el punto de penal, Saprissa publicó: “Sigan inventando historias, que la familia más grande y ganadora de Costa Rica siempre estará de este lado”.

Ahora, los morados dicen que lo ocurrido en la “Cueva” es cine y le indicaron a los saprissistas que: “Esto tienen que verlo sí o sí”. De inmediato los tibaseños publicaron un video donde destacaron que: “Les dejamos el resumen del Clásico Nacional en “formato cine”.

Esto tienen que verlo sí o sí 😍



Les dejamos el resumen del Clásico Nacional en “formato cine” 🎬 pic.twitter.com/CrSyCAPVX1 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 25, 2026

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.