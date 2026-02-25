‘Esto es cine’: El video del clásico que Saprissa recomienda ver

El Deportivo Saprissa le sigue sacando el jugo a la victoria 2-1 en el clásico contra Alajuelense.
En sus redes sociales no solo ha compartido imágenes del juego del sábado pasado, sino que en uno de sus posteos en X, los morados invitaron a repasar las principales fotografías.
Horas después del compromiso que los tibaseños ganaron con goles de Luis Javier Paradela y Ariel Rodríguez desde el punto de penal, Saprissa publicó: “Sigan inventando historias, que la familia más grande y ganadora de Costa Rica siempre estará de este lado”.
Ahora, los morados dicen que lo ocurrido en la “Cueva” es cine y le indicaron a los saprissistas que: “Esto tienen que verlo sí o sí”. De inmediato los tibaseños publicaron un video donde destacaron que: “Les dejamos el resumen del Clásico Nacional en “formato cine”.
Esto tienen que verlo sí o sí 😍— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 25, 2026
Les dejamos el resumen del Clásico Nacional en “formato cine” 🎬 pic.twitter.com/CrSyCAPVX1
