Puro Deporte

Saprissa visitará Costa Rica en un autobús que estrena uniforme: véalo por dentro

Los morados develaron el nuevo diseño del autobús que traslada al equipo

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Por Milton Montenegro
Saprissa mostro la nueva imagen del autobus que traslada al equipo
Saprissa mostró la nueva imagen del autobús que traslada al equipo. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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