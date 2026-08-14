Saprissa visitará Costa Rica en un autobús que estrena uniforme: véalo por dentro

Saprissa mostró la nueva imagen del autobús que traslada al equipo.

Saprissa dio a conocer su nueva camiseta, que tiene rasgos de la naturaleza y la identidad de las siete provincias de Costa Rica: San José, Alajuela, Puntarenas, Guanacaste, Heredia, Cartago y Limón.

Los morados desean lucir elegantes en cada estadio en el que se presenten; por eso, hasta el autobús que traslada al equipo “estrena uniforme”.

Saprissa develó la nueva imagen del vehículo: totalmente morado y con un diseño igual al de las nuevas camisetas, sobre todo el de casa, de color morado, que posee como elemento central la guaria morada.

La Nación ingresó al bus que traslada al equipo y en un video les muestra cómo es el automotor en el que viajan las figuras del plantel.

Conozca el autobús de Saprissa

“Este es un autobús exclusivo para Saprissa. Posee condiciones especiales, como, por ejemplo, un sistema de suspensión de levante y deslevante en las llantas traseras. Cuenta, además, con asientos muy confortables, puertos USB, pantallas, baño, aire acondicionado y una pequeña cafetería, por si alguno desea tomarse un cafecito”, dijo David Alpízar, gerente financiero y comercial de la empresa Transportes Alpízar.

David añadió que, una vez cómodamente sentados y, sobre todo, en viajes nocturnos, los jugadores de Saprissa pueden disfrutar de un sistema de luces especiales para la relajación.

El autobús de Saprissa luce el diseño de las nuevas camisetas del equipo. (El Podcast de la Hinchada/El Podcast de la Hinchada)

“Este bus solo se usa para Saprissa. Es un modelo 2022 y desde hace dos años le damos el servicio al equipo. Lo hemos llevado a todo el país y, si se pudiera, también les daríamos el servicio de traslado a nivel internacional”, destacó David Alpízar.

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