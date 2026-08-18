Puro Deporte

Saprissa viraliza su carrera más esperada con una ‘batalla de aura’

Los morados ya tienen fecha para la prueba que nadie se quiere perder en el estadio morado

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Por Milton Montenegro
Carrera Nacional de Botargas, realizada en el estadio Saprissa. John Durán.
El año pasado, la vaca Lula superó contrincantes, rampas y otros obstáculos para ganar la carrera de botargas. (JOHN DURAN/John Durán.)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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