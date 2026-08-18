Saprissa viraliza su carrera más esperada con una ‘batalla de aura’

El año pasado, la vaca Lula superó contrincantes, rampas y otros obstáculos para ganar la carrera de botargas.

Las “batallas de aura” se pusieron de moda en las redes sociales. Son muchos los que observan videos de jóvenes bailando, haciendo poses y gestos.

Saprissa se apuntó al aura y aprovechó la tendencia para anunciar una carrera que se convirtió en infaltable entre las actividades del club, un clásico año tras año.

Se trata de la carrera de botargas, que se efectuará el domingo 30 de este mes, durante el medio tiempo del partido que los morados disputarán contra Escorpiones.

En un video publicado en redes sociales, Saprissa anunció la carrera de botargas con el título: “Me inscribí en una batalla de aura, mis contrincantes”. En las imágenes se ve a la vaca Lula moviéndose con buen ritmo, mientras Domi Slice luce serio, como si con él no fuera el asunto. El Monstruo intentó dar unos pasos de baile, pero se limitó a saludar.

Ante lo que se ve en el video, Saprissa añadió: “Mejor lo decidimos en una carrera”. Y esa carrera es la de botargas, en la que Lula es la campeona defensora. En setiembre del año pasado, Lula, vestida con traje típico, se abrió paso entre los demás competidores, superó obstáculos, rampas, recogió un farol y, en un tremendo sprint, se llevó el primer lugar, además de los aplausos y el cariño de los aficionados.

Farmear viene de los videojuegos: es repetir una tarea muchas veces para acumular experiencia u objetos.

Aura: es la actitud, seguridad o energía “cool” que transmite una persona.

Entonces, ¿qué prefiere: ver al Monstruo, la vaca Lula, Domi Slice y demás botargas “farmear aura” o correr en la carrera de botargas?

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.