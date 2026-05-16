Puro Deporte

Saprissa va por la 41: la sentencia de Roberto Artavia contra Herediano

El jerarca morado espera que el equipo logre la victoria en el Carlos Alvarado

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Por Milton Montenegro

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, festejó un título, pero va por más. El jerarca morado celebró el cetro en el fútbol femenino y espera hacer lo mismo con el equipo masculino.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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