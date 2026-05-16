Saprissa va por la 41: la sentencia de Roberto Artavia contra Herediano

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, festejó un título, pero va por más. El jerarca morado celebró el cetro en el fútbol femenino y espera hacer lo mismo con el equipo masculino.

Artavia le dijo a La Nación que confía en el plantel y espera verlo no solo sacar la serie contra Herediano, sino extenderla a una Gran Final y que Saprissa logre la copa 41.

Herediano recibe al cuadro morado a las 8 p. m. en el Estadio Carlos Alvarado, en el choque de vuelta de la final de la segunda fase. Los tibaseños tienen ventaja tras ganar el primer compromiso, el miércoles pasado en su estadio, 2-1.

“Estamos luchando para ser campeones; obviamente, todos los partidos hay que jugarlos y el fútbol tiene sus estira y encoges en todos los juegos, pero yo espero que compitamos al más alto nivel, saquemos el resultado, volvamos a la Cueva el miércoles y eso nos permita asegurar la 41”, afirmó Roberto Artavia.

El presidente morado espera ver a un plantel combativo, entregado y que busque la victoria.

“Si no es así, sabremos aceptarlo, es parte de la competencia: ganar cuando se puede con el esfuerzo, talento, los recursos necesarios y, cuando no se puede, hacer los ajustes que haya que hacer y volver a competir”, mencionó Artavia, quien resaltó que ni siquiera piensa en el empate, resultado que a Saprissa le da el pase a la Gran Final.

“Saprissa siempre sale a ganar y, afortunadamente, Hernán (Medford) tiene esa mentalidad y, para mí, el resultado óptimo es ganar, pero nos jugamos una final en un estadio muy complicado, en una cancha que no es muy buena, francamente, y, pensando en todo el ambiente, sacar el resultado es muy importante”, señaló Artavia.

"Yo espero que compitamos al más alto nivel, saquemos el resultado y volvamos a la Cueva el miércoles", dijo Roberto Artavia, presidente de Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

El presidente de los tibaseños tiene cuatro meses al frente del club y, en este periodo, ya logró el título del Torneo de Copa y el cetro en el fútbol femenino, pero insistió en que le apunta a la 41.

“Saprissa va a salir a ganar el partido, ojalá que podamos y, si nada más empatamos y volvemos a la Cueva, es un resultado ciertamente aceptable. Lo que buscamos es ganar y dejar muy claramente establecido que vamos por la Gran Final”, expresó Artavia, quien durante el día acompañará a los jugadores y al cuerpo técnico, quienes se encuentran concentrados.

Para el compromiso de esta noche, Saprissa recupera a Mariano Torres, capitán del equipo, y al panameño Fidel Escobar, quienes tienen tres semanas sin jugar. La última vez que lo hicieron fue hace 20 días, en la fecha 18, en el último encuentro de la fase regular frente a Puntarenas.

Luego del partido, Torres y Escobar fueron reportados por el árbitro y el comisario del choque por actos que se presentaron y debieron cumplir una sanción de tres compromisos.

Saprissa puede contar con ambos, pero tendrá la baja de Gerald Taylor, expulsado en el juego pasado y castigado con dos partidos.

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