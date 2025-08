Saprissa toma una decisión con Newton Williams que lo hará ganarse el aplauso de toda su afición

Más de uno temió lo peor cuando Newton Williams se llevó las manos a la rodilla derecha y sus gestos de dolor evidenciaron que tenía algo grave.

En conferencia de prensa, Erick Lonis, integrante del Comité de Deportes del Deportivo Saprissa, confirmó que el delantero panameño sufrió una ruptura de ligamento cruzado y menisco, y va a tener que ser intervenido quirúrgicamente.

Newton estará al menos siete meses fuera de la cancha, y la pregunta que más de uno se hace es qué pasará con él, porque llegó a Saprissa en condición de préstamo por un año.

Erick Lonis aclaró lo que sucederá con el “Búfalo” y su respuesta, sin duda, encontrará el respaldo de los aficionados.

“No vamos a rescindir el contrato de Newton, eso hablaría muy mal de nosotros. Cuando se contrata a un futbolista, no solo se contrata a un jugador, sino a una persona, que debe tener todos sus derechos, y debemos cumplirle con su contrato. Así es como debe ser”, dijo Erick Lonis.

Erick añadió que el club quería contratar a Newton desde hace mucho tiempo. Incluso, Vladimir Quesada (anterior técnico) llegó a pedirlo como refuerzo, pero en ese instante las cosas no se dieron. Ahora que lo tienen en la planilla, no lo van a descartar, mucho menos abandonarlo.

“No vamos a descartar a un jugador porque tenga una cirugía de ligamento cruzado. Si todos descartamos a un jugador por una lesión de ligamento cruzado, yo no hubiera llegado a este equipo. Yo tuve dos cirugías de ligamento cruzado antes de llegar a Saprissa”, recordó Lonis.

Erick Lonis habla sobre Newton Williams

Erick añadió que muchos jugadores han padecido esta lesión en las rodillas y regresan igual o mejor.

“Mauricio Montero, en 1987, se operó de ligamento cruzado y luego fue al Mundial e hizo una carrera con Alajuelense. Tenemos que ser realistas y quitar el morbo. No se puede pensar que alguien no sirve o descartarlo por este tipo de lesión”, destacó Lonis.

El excapitán morado indicó que Williams cuenta con todo el respaldo de la institución y del cuerpo médico.

“Vamos a hacer todo lo posible para que él se recupere aquí (Saprissa), porque creemos que tenemos todas las condiciones, y también, en lo personal, no me gusta que se vaya a recuperar a otro lado, a no ser que el muchacho tenga esa idea de ir a otro lugar”, comentó Lonis.

Williams es ficha de Antigua de Guatemala, y Lonis resaltó que conversaron con los chapines, pero dejó claro que Saprissa está anuente a hacerse cargo de la operación.

“Una de las cosas buenas que este país tiene, y a veces uno no se da cuenta, son las cargas sociales. El club paga esas cargas sociales y los seguros de nuestros jugadores, y dentro de eso hay un porcentaje del salario que se asume por parte de las empresas del Estado para después pagarnos las cargas sociales.

“Vamos a tratar de lograr alguna negociación que nos permita alivianar la carga. Ya hablamos con la gente de Antigua, dueño de la ficha de Newton, y creo que ellos están en disposición para que llevemos la carga juntos”, opinó Lonis.

El Deportivo Saprissa no abandonará a Newton Williams y se hará cargo de la cirugía y su recuperación. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Lonis fue más allá y manifestó que confía en el regreso del delantero, porque Newton es saprissista, tenía el sueño de jugar con el equipo y porque se echó a la afición al bolsillo.

“Pocas veces he visto que un jugador en 10 minutos se gane el cariño de la afición. Yo, por naturaleza, soy optimista. Espero que él se recupere pronto, regrese y esta experiencia le sirva para ampliar ese vínculo que forjó en 10 minutos con los aficionados. Eso no es fácil de alcanzar”, señaló Erick Lonis.

Newton se queda en Saprissa, que se hará cargo de él, lo quieren de regreso y no lo van a desinscribir, a no ser que quien llegue en su lugar sea otro extranjero.

