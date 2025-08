Erick Lonis confirma que Saprissa fichará otro delantero en lugar de Newton Williams

El Deportivo Saprissa se movió rápido ante la grave lesión que sufrió el delantero panameño Newton Williams.

Erick Lonis, integrante del comité de deportes de los morados, confirmó lo que La Nación dio a conocer el jueves, Williams padece ruptura completa de ligamentos cruzados y ambos meniscos, por lo que debe ser operado y estará fuera de las canchas varios meses.

“Newton sufrió una ruptura de ligamento cruzado y menisco y va a tener que ser intervenido, y esa lesión por lo general es unos siete meses la recuperación”, dijo Lonis en conferencia de prensa que efectuó Saprissa.

El “Búfalo”, como se le conoce a Williams, es ficha de Antigua de Guatemala y llegó a Saprissa en condición de préstamo por un año.

Erick Lonis habla sobre Newton Williams

Ante la difícil situación del canalero, los morados empezaron las conversaciones para sumar a otro delantero en lugar de Newton.

“Ya teníamos monitoreado un par de jugadores, no quisiera adelantar mucho hasta no finiquitar. Una de las cosas que nos propusimos y en lo personal era no tener que contratar con urgencia. Manejamos una lista de jugadores con posibilidad de venir a Saprissa, le hemos dado seguimiento a un par de futbolistas que teníamos traer más adelante, pero todo indica que lo traeremos pronto”, aseguró Lonis.

El Deportivo Saprissa contratará a otro delantero para reemplazar a Newton Williams. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Lonis no dio nombres, porque según expresó primero debe amarrar el finiquito, pero aclaró que no se trata de Mayron George, quien está libre en este instante.

“Mayron es un jugador que me gusta, pero sus pretensiones no están al alcance nuestro. Él está acostumbrado a un perfil de salario que no podemos competir nosotros y por eso Mayron no es una de las opciones”, destacó Lonis.