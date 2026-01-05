Saprissa tiene fecha para elegir a su nuevo presidente: vea quién es el favorito

Ante la salida de Juan Carlos Rojas como presidente del Deportivo Saprissa, el club dio a conocer la fecha para elegir a su sucesor.

Será dentro de 10 días, concretamente el jueves 15 de enero, cuando los accionistas nombren al nuevo jerarca de la institución.

Así lo dio a conocer Saprissa en la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el 15 de este mes, a las 5 p.m., en las instalaciones del Estadio Ricardo Saprissa.

Los principales temas a tratar en la Asamblea son: nombramientos de cargos de junta directiva y fiscal suplente, y otorgar comisión para comparecer ante notario público, a fin de protocolizar los acuerdos tomados.

De no haber quórum a la hora programada, la Asamblea se efectuará en segunda convocatoria, establecida para las 6 p.m., según se lee en el comunicado publicado por los morados en La Nación.

Hace tres semanas, los tibaseños le dieron la bienvenida a Roberto Artavia y Francis Durman como nuevos integrantes de la junta directiva, y todo indica que será Artavia quien ocupe el puesto de presidente.

“Los señores Roberto Artavia Loría y Francis Durman Esquivel se incorporarán a nuestra junta directiva a partir de enero de 2026, una vez que su nombramiento sea ratificado por la Asamblea de Socios que se celebrará en dicho mes”, destacó Saprissa cuando informó sobre la llegada de ambos dirigentes.

Roberto Artavia apunta a ser el nuevo presidente del Deportivo Saprissa en lugar de Juan Carlos Rojas.

Roberto Artavia es un líder académico a nivel nacional, consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países. Es doctor en estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, posee un MBA del INCAE y es ingeniero naval por la USMMA, Kings Point.

“Es un saprissista de toda la vida, asiduo asistente a la Cueva desde el momento mismo de su inauguración y hasta la fecha, y un verdadero apasionado y conocedor del fútbol nacional e internacional”, resaltó Saprissa sobre Roberto Artavia.

Respecto a Francis Durman, los morados destacaron que se trata de un ingeniero graduado en la Texas A&M University y con un MBA.

“Es un exitoso empresario de reconocida trayectoria, habiendo sido gerente de Operaciones y gerente general de Durman Esquivel, CEO de Aliaxis para Latinoamérica, y hoy presidente y CEO del Grupo Montecristo, con importantes inversiones en salud, logística, bienes raíces y comercio”, detalló Saprissa.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.