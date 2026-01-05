Puro Deporte

Saprissa tiene fecha para elegir a su nuevo presidente: vea quién es el favorito

El cuadro morado convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Por Milton Montenegro

Ante la salida de Juan Carlos Rojas como presidente del Deportivo Saprissa, el club dio a conocer la fecha para elegir a su sucesor.








