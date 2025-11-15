Juan Carlos Rojas recuerda su peor ‘pifia’ en Saprissa y destapa la verdad con dos extranjeros

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa y a quien le queda poco más de un mes en el cargo, hizo una revelación que sorprenderá a más de un morado, o que quizá muchos no conocían.

El jerarca tibaseño estuvo como invitado en el programa Los Saprissa y le preguntaron cuál fue su peor pifia como presidente del club, en los 14 años que posee de gestión.

Juan Carlos se quedó serio ante la pregunta, lo pensó y dijo que hubo muchas. Tras unos segundos considerando la respuesta, se refirió a una situación deportiva.

“Recién entrando a Saprissa, no sé si a los seis meses, decidimos cambiar a última hora, a una semana o cinco días para que cerrara el periodo de inscripciones, cambiamos la política del club de no extranjeros”, dijo Juan Carlos Rojas.

Antes de que Rojas y Horizonte Morado asumieran Saprissa, la institución estaba en manos del magnate mexicano Jorge Vergara (q. e. p. d.), y él no contrataba extranjeros; el equipo jugaba solo con futbolistas nacionales. Vergara estuvo ocho años como dueño de los morados.

“Dijimos, traigamos foráneos, la verdad es por qué nos vamos a estar limitando, cuando entre las reglas cualquier equipo puede traer extranjeros. Nos faltaba un lateral izquierdo y no lo encontrábamos en el mercado local y no podíamos autolimitarnos, así que pensamos en abrir el tema de los extranjeros”, añadió Juan Carlos Rojas, quien prosiguió con su relato.

“Quedaban dos o tres días y dijimos ‘traigamos a alguien’ y ahí hablamos con un par de agentes e hicimos un par de contrataciones de extranjeros que la verdad no funcionaron del todo. Ha habido un montón de pifias de todo tipo, comerciales, administrativas, pero en esa, cambiamos una política de 10 años de no extranjeros y trajimos unos foráneos casi a la carrera y no funcionaron del todo. Me hubiera encantado cambiar aquella idea, contratando unos extranjeros de peso que le dieran vuelta a ese tema”, resaltó Juan Carlos Rojas.

El presidente saprissista no reveló los nombres, pero con las pistas que dio, sobre todo la urgencia de un lateral izquierdo, es fácil recordar a Juan Manuel Morales.

A finales de enero de 2012, Saprissa anunció que dejaba atrás la idea de no fichar extranjeros y comunicó la llegada del uruguayo Morales, lateral izquierdo de 23 años, quien provenía del Boston River de la Segunda División de Uruguay.

Juan Manuel Morales fue el primer extranjero que contrató Horizonte Morado. Fue en el 2012 y el uruguayo, lateral izquierdo, no dio la talla. (Carlos Borbon)

Juan Carlos Rojas se refirió a dos extranjeros que no llenaron las expectativas, y pese a que no dio los nombres, ese mismo año que llegó Juan Manuel Morales, arribó el argentino Gustavo Fernández, más conocido como “Tortugol”, quien solo marcó un tanto con los tibaseños.

A finales de octubre de 2018, la polémica se le presentó a Juan Carlos Rojas, por haber dicho que fue terrible la contratación de “Tortugol”.

“Hemos contratado paquetes terribles, por dicha hemos ido aprendiendo y si vemos ahora nuestras contrataciones de los últimos años, especialmente extranjeros, son mucho mejores que los primeros. Me acuerdo al inicio, vino un jugador que le decían ‘Tortugol’ y tenía más cintura Peláez (Gustavo)”, dijo Rojas en ese momento en el programa “Sin Peláez en la lengua” de Gustavo Peláez.

Gustavo Fernández "Tortugol", el día de su presentación con el Deportivo Saprissa. Juan Carlos Rojas le dio la camiseta morada.

